Atletica, Furlani e Fabbri sul tetto del mondo: due azzurri guidano il ranking internazionale

L’atletica italiana celebra un risultato di grande prestigio: Mattia Furlani e Leonardo Fabbri occupano il primo posto nelle rispettive classifiche mondiali di specialità stilate da World Athletics. Il giovane laziale guida il ranking del salto in lungo, mentre il pesista toscano è diventato il nuovo numero uno globale grazie alle eccellenti prestazioni ottenute nell’ultimo periodo.

Furlani davanti a Tentoglou nel salto in lungo

Furlani comanda la classifica mondiale del lungo con 1.368 punti, precedendo il greco Miltiadis Tentoglous, fermo a 1.362, e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, terzo con 1.332. Il campione del mondo sta recuperando dall’infortunio rimediato circa due mesi fa a Xiamen ed è recentemente tornato in gara a Montecarlo, dove ha saltato 8,01 metri.

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L’azzurro non parteciperà agli Assoluti di Firenze, preferendo concentrarsi sul recupero della migliore condizione in vista degli Europeo di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Tra i risultati che sostengono il suo primato spiccano l’oro mondiale con 8,39 e la vittoria in Diamond League a Kewiao con 8,43.

Fabbri sorpassa Kovacs nel getto del peso

Leonardo Fabbri è invece salito al comando del ranking del peso con 1.402 punti, davanti allo statunitense Joe Kovacs, secondo a 1.389, e al giamaicano Rajindra Campbell, terzo con 1.367.

Decisive le recenti prestazioni ottenute negli Stati Uniti, culminate con una misura superiore ai 22,70 metri in Oregon. Nel punteggio del toscano pesano anche il bronzo ai Mondiali 2025, il successo al Golden Gala di Roma con 22,14 e il titolo europeo conquistato con 22,45.