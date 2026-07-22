Giro di Castelbuono, edizione numero 100: Crippa sfida i campioni olimpici e cerca il bis

Il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono si prepara a celebrare un traguardo storico. Domenica 26 luglio la celebre corsa siciliana andrà in scena per la centesima volta, confermando tra le manifestazioni su strada più antiche al mondo. Nato nel 1912 e disputato durante la festa patronale di Sant’Anna, l’evento si svilupperà sui tradizionali dieci giri del duro circuito cittadino da 1134.

Crippa difende il titolo, ma la concorrenza è stellare

Il principale riferimento italiano sarà Yeman Crippa, vincitore dell’edizione 2025 in 34:16 e reduce dall’incredibile successo della maratona di Parigi, L’azzurro proverà a centrare il bis, ma dovrà confrontarsi con un cast internazionale di altissimo livello.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra gli avversari spicca Tamirat Tola, campione olimpico della maratona a Parigi 2024 e iridato nel 2022. Al via anche Selemon Banega, oro olimpico dei 10.000 metri a Tokyo, l’ugandese Victor Kiplangat, campione mondiale di maratona 2023. e il keniano Amos ippuro, quarto nell’ultima maratona di Londra. Tra gli italiani annunciato anche Eyob Faniel.

Una festa tra sport, storia e tradizione

Il centenario verrà celebrato con un programma che andrà oltre la competizione. A Castelbuono arriveranno anche grandi protagonisti dell’atletica italiana del passato, tra cui Marcello Fiasconaro e Franco Fava.

Venerdì sarà presentato il libro dedicato alle cento edizioni della corsa, mentre sabato sono previsto un convegno su salute e benessere e la sfidata dei top runner in piazza Margherita. Dopo la diretta streaming di domenica, la gara sarà trasmessa anche in differita lunedì 27 su Rai Sport.