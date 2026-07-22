Mondiali di canoa slalom, poker azzurro nel C1: quattro italiani conquistano la semifinale

L’Italia fa percorso netto nelle batterie della canadese individuale ai Mondiali 2026 di canoa slalom, in corso a Oklahoma City. Sulle acque dell’OKC Whitewater Center, impianto destinato a ospitare le fare olimpiche di Los Angeles 2028, tutti e quattro gli azzurri impegnati hanno superato il turno. Flavio Micosi, Raffaello Ivaldi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi torneranno in gara venerdì per le semifinali del C1.

Micosi e Ivaldi avanzano senza penalità

Nel C1 maschile il miglior tempo delle qualificazioni è stato realizzato dal francese Nicolas Gestin, primo in 84.01. Alle sue spalle il ceco Lukas Kratochvil, secondo in 84.60, e lo slovacco Marko Mirgodosky, terzo con il crono di 84.92.

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Buona prova anche per i due italiani. Flavio Micosi ha chiuso al sedicesimo posto in 89.08, con un distacco di 5.07 secondi dal leader. Subito dietro Raffaello Ivaldi, diciassettesimo in 89.12 e a 5.11 dalla vetta. Entrambi hanno completato il percorso senza commettere errori, centrando l’accesso alla semifinale riservato ai migliori trenta.

Bertoncelli e Borghi vicine alla top ten

Risultati incoraggianti anche nella prova femminile. La francese Marjorie Delassus ha firmato il miglior tempo in 93.19, precedendo l’andorrana Monica Doria, seconda in 93.48, e la svizzera Alena Marx, terza in 93.60.

Le due azzurre si sono posizionate immediatamente alle spalle delle prime 10. Marta Bertoncelli ha ottenuto l’undicesimo posto con il tempo di 96.44, accusando un ritardo di 3.25 secondi. Elena Borghi ha terminato dodicesima in 96.70, a 3.51 dalla migliore prestazione. Anche le italiane hanno concluso le rispettive discese senza penalità, confermando solidità e precisione. Venerdì l’Italia presenterà così alle semifinali del C1 con tutti gli atleti iscritti in corsa.