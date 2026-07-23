Pallanuoto, l’Italia batte la Georgia ed è in semifinale di World Cup

L’Italia non delude e batte agevolmente la Georgia, qualificandosi per la semifinale di World Cup: il prossimo avversario
Missione compiuta per il Settebello ai quarti di finale della Final Eight di World Cup. L’Italia supera senza problemi la Georgia per 18-12, staccando il pass per la semifinale e confermando il suo status di favorita nel torneo.
La formazione azzurra parte forte, sbloccando le ostilità alla prima azione d’attacco con l’acuto di Gianazza. Gli italiani mostrano grande profondità, pressano in anticipo sul piano difensivo e toccano il massimo vantaggio sul 4-0, siglato dal diagonale di Condemi. Gli avversari si scuotono, dimezzando il divario sul 4-2 che chiude la prima frazione.
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L’Italia mantiene il controllo delle operazioni, provando più volte a dilatare il margine. Torna sul più tre grazie ad Alesiani, ma deve fare i conti con la volontà di una rivale che, sfruttando l’arma del tiro dal perimetro, riesce a non perdere contatto, chiudendo la prima parte della contesa con un onorevole 7-5.
La prossima avversaria dell’Italia in semifinale
Nella ripresa la rappresentativa tricolore cresce di condizione, stringe ulteriormente le maglie in difesa e scava il solco decisivo nella seconda parte del terzo parziale.
Un micidiale parziale di 4-1 regala infatti il nuovo massimo vantaggio sul 13-8, ipotecando di fatto l’incontro. L’ultima frazione si sviluppa con un batti e ribatti tra le due formazioni, utile a fissare il punteggio finale con l’ultima firma apposta da Cassia per il definitivo 18-12.
Ora la squadra guarda avanti: sabato alle 12:15 gli azzurri sfideranno la vincente tra Grecia e Montenegro, pronti a puntare al titolo.