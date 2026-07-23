Tour de France, la tappa di oggi 23 luglio: arrivano le Alpi, i favoriti

Il Tour de France è arrivato alla 18esima tappa: il percorso, l’arrivo sulle tappe e i favoriti per il percorso di oggi

Il Tour de France 2026 entra finalmente nel vivo. Oggi, giovedì 23 luglio, la diciottesima tappa porta i corridori sulle prime pendici delle Alpi, con un percorso estremamente impegnativo da Voiron a Orcières-Merlette. Sono 185,2 chilometri caratterizzati da un dislivello complessivo di 3950 metri e cinque Gran Premi della Montagna, pronti a selezionare duramente la corsa in vista del finale.

La giornata si accenderà già sulla Côte d’Engins, prima categoria di 11,4 km al 5,4%, seguita dalla Côte de Monteynard. Il finale riserva insidie costanti: dopo le asperità di Terrasses e Saint-Léger-les-Mélèzes, i ciclisti affronteranno la salita conclusiva verso Orcières-Merlette, un muro di prima categoria lungo 7,1 chilometri con pendenza media del 6,7%.

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In ottica classifica generale, è attesa una battaglia feroce. Se Tadej Pogačar potrebbe optare per una gestione prudente in vista dell’Alpe d’Huez, Remco Evenepoel e i suoi rivali diretti cercheranno di strappare secondi preziosi per il podio finale di Parigi. Attenzione anche agli outsider come Ayuso e Skjelmose, pronti a cogliere l’attimo.

I favoriti per la 18esima tappa del Tour de France

Tuttavia, la vittoria di tappa sorride probabilmente a una fuga di lunga gittata. Richard Carapaz e Tom Pidcock sono i nomi più caldi per una giornata di questo tipo, dove la resistenza e lo scatto fanno la differenza.

La diretta televisiva è affidata a Rai 2 dalle 14:00, con streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max. Partenza alle 12:35, traguardo previsto alle 17:12. Le Alpi prendono la scena: la sfida è appena iniziata.