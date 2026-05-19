Tennis, Roland Garros: Maestrelli e Cadenasso al secondo turno, fuori Giustino

La seconda giornata del tabellone cadetto maschile del Roland Garros 2026 regala due successi e un’eliminazione agli italiani sui campi parigini.

Le vittorie di Maestrelli e Cadenasso: gli azzurri avanzano nel tabellone

Francesco Maestrelli, testa di serie numero cinque delle qualificazioni, firma una rimonta e supera il giapponese Rio Noguchi per 3-6 7-6 6-2 in due ore e trentaquattro minuti.

Nel primo set l’azzurro subisce il ritorno del rivale, che infila quattro giochi consecutivi e chiude 6-3. La seconda frazione si decide al tiebreak, dove Maestrelli recupera da uno svantaggio di 3-4 e mette a segno quattro punti di fila che valgono il 7-4. Nel parziale decisivo l’italiano impone il proprio ritmo, strappa il servizio in avvio e bissa il break nel settimo gioco, archiviando la pratica al quinto match point dopo aver salvato tre palle break. Al secondo turno Maestrelli affronta lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Sorride anche Gianluca Cadenasso, capace di eliminare il britannico Liam Broady per 7-5 6-4 in un’ora e ventisette minuti. Nel primo set l’azzurro trova il break decisivo nell’undicesimo gioco e annulla due palle break consecutive prima di incamerare il parziale. La seconda frazione vive di continui strappi al servizio, ma Cadenasso allunga in modo definitivo sul 5-3 nel settimo game e chiude a zero nel decimo gioco. L’italiano sfida ora lo svizzero Leandro Riedi.

Si ferma Lorenzo Giustino: il francese Jacquet passa il turno

Niente da fare per Lorenzo Giustino, sconfitto dal francese Kyrian Jacquet, testa di serie numero trentadue delle qualificazioni, per 6-3 7-6 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Il tennista azzurro accusa una partenza lenta e finisce sotto per 0-3 nel primo parziale, riuscendo a evitare il doppio break di svantaggio ma mancando le occasioni per rientrare nel settimo e nel nono game.

Nel secondo set Giustino cede ancora la battuta in avvio, ma ha il merito di reagire e trovare il controbreak nell’ottavo gioco che rimanda l’esito della frazione al tiebreak. Nel gioco decisivo l’italiano rimonta da 1-3 a 3-3, ma torna a inseguire sul 3-5 e, nonostante un ultimo accorcio sul 4-5, subisce i due punti finali sui turni di battuta del transalpino, che passa il turno con il punteggio di 7-4.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it