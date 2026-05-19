Hockey ghiaccio, Mondiali: l’Italia perde anche con la Norvegia

Ai Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, l’Italia non si sblocca. Dopo Canada e Slovacchia, gli azzurri perdono 0-4 contro la concreta Norvegia.

La Norvegia colpisce, l’Italia trova i legni

La partita inizia con gli azzurri in attacco, complice una penalità norvegese. Pietroniro ci prova, ma il tiro è respinto. L’occasione scuote la Norvegia, che alza subito il ritmo del gioco. Fadani compie diverse parate, ma al minuto 11 e 32 secondi deve cedere sul tap-in di Bakke Olsen, che firma il vantaggio scandinavo.

Nel secondo periodo si riparte dallo 0-1. L’Italia difende bene in inferiorità numerica e sfiora il pareggio con Saracino, che ha colpito in pieno il palo. Le squadre giocano a viso aperto, scatta una doppia penalità per Trivellato ed Elvsveen, mentre Solberg prende due minuti per aver innescato un piccolo scontro. A questo punto la partita cambia volto in pochi secondi: l’Italia centra un altro palo, sempre con Saracino, e la Norvegia riparte segnando il raddoppio con Steen al minuto 31 e 40 secondi. Prima dell’ultimo intervallo è arrivato anche lo 0-3, siglato da Kaasastul con un tiro dalla distanza su cui Fadani non può fare nulla.

Assalto finale azzurro e finale di partita

Nel terzo periodo l’Italia forza i tempi e crea numerose occasioni. Pietroniro centra la traversa e Haukeland respinge un’ottima conclusione di Bradley. I minuti scorrono e la porta nordica rimane inviolata nonostante la forte pressione.

Arriva un’altra ondata offensiva con i tiri di Zanetti e Segafredo, ma il disco non entra. Il bilancio finale dei tiri in porta vede l’Italia a quota 30 e la Norvegia a 35, a conferma di una gara molto combattuta.

Nel finale, gli scandinavi chiudono definitivamente i conti in contropiede: Koblar si presenta davanti a Fadani e non sbaglia l’uno contro uno per il definitivo 0-4. Una sconfitta netta per il Blue Team, condannato dalla maggiore concretezza avversaria e da un pizzico di sfortuna in attacco. Gli azzurri devono ora ritrovare in fretta le energie fisiche e mentali per il prossimo impegno ufficiale del girone.

Il calendario del torneo prevede infatti il ritorno sul ghiaccio italiano già nella giornata di domani alle ore 16.20 contro la forte nazionale della Cechia, dove servirà indubbiamente un netto cambio di passo.

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