Scherma, fioretto femminile: Martina Batini diventa numero 1 del mondo

Il fioretto femminile italiano conquista la vetta del ranking mondiale grazie alle straordinarie prestazioni di Martina Batini e Martina Favaretto nell’ultima tappa di Shanghai.

Fioretto femminile: Batini sorpasso su Lee Kiefer

Batini nuova numero 1 al mondo. La campionessa pisana dei Carabinieri ha conquistato il primo posto nella classifica internazionale di specialità dopo la vittoria nel Grand Prix di Shanghai.

Con questo successo Martina Batini ha scavalcato, insieme alla compagna di squadra Martina Favaretto, la statunitense Lee Kiefer, che ha ceduto lo scettro mondiale dopo oltre un anno di primato.

La toscana, allenata dal maestro Alessandro Puccini, ha coronato una stagione eccezionale caratterizzata da tre vittorie nei circuiti di Busan, Torino e Shanghai, oltre all’argento ottenuto al Cairo. A trentasette anni, conciliando la vita da mamma e ingegnere con lo sport di alto livello, Batini ha raggiunto la leadership mondiale davanti alla veneta Favaretto, portacolori delle Fiamme Oro e già numero uno nel 2025.