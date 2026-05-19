Scherma, fioretto femminile: Martina Batini diventa numero 1 del mondo

Il fioretto femminile italiano conquista la vetta del ranking mondiale grazie alle straordinarie prestazioni di Martina Batini e Martina Favaretto nell’ultima tappa di Shanghai.
Fioretto femminile: Batini sorpasso su Lee Kiefer
Batini nuova numero 1 al mondo. La campionessa pisana dei Carabinieri ha conquistato il primo posto nella classifica internazionale di specialità dopo la vittoria nel Grand Prix di Shanghai.
Con questo successo Martina Batini ha scavalcato, insieme alla compagna di squadra Martina Favaretto, la statunitense Lee Kiefer, che ha ceduto lo scettro mondiale dopo oltre un anno di primato.
La toscana, allenata dal maestro Alessandro Puccini, ha coronato una stagione eccezionale caratterizzata da tre vittorie nei circuiti di Busan, Torino e Shanghai, oltre all’argento ottenuto al Cairo. A trentasette anni, conciliando la vita da mamma e ingegnere con lo sport di alto livello, Batini ha raggiunto la leadership mondiale davanti alla veneta Favaretto, portacolori delle Fiamme Oro e già numero uno nel 2025.
La scherma italiana festeggia così un momento straordinario per la selezione del commissario tecnico Simone Vanni, che vanta ben 5 atlete tra le prime sedici posizioni della graduatoria globale. Oltre alle prime due posizioni, l’Italia conta infatti Anna Cristino al sesto posto, Arianna Errigo all’ottavo e Alice Volpi al quattordicesimo posto.
Fioretto maschile, la classficaa
Il fioretto ha registrato importanti novità anche in campo maschile al termine della prova cinese. Il russo Kirill Borodachev si è preso la prima posizione mondiale superando Ryan Choi, atleta di Hong Kong scivolato al secondo posto.
Il migliore degli italiani in classifica è Guillaume Bianchi, stabile sul terzo gradino del podio internazionale, seguito da Filippo Macchi al settimo posto e da Tommaso Marini in quindicesima posizione.
Ottimo balzo in avanti per Tommaso Martini, diventato diciassettesimo dopo il podio ottenuto a Shanghai.
Ora però l’attenzione si sposta sui grandi appuntamenti estivi, a partire dai Campionati Europei di Antony, in Francia, in programma dal 16 al 21giugno, seguiti dai Mondiali di Hong Kong dal 22 al 30 luglio. Per le altre specialità, il prossimo fine settimana prevede le ultime prove di Coppa del Mondo con la sciabola al Cairo e a Lima, e la spada a Saint-Maur e Berna.