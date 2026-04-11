Tennis, quattro tornei in diretta su Sky: Barcellona, Monaco, Stoccarda e Rouen

Dal 13 al 19 aprile grande tennis live su Sky e NOW con due ATP 500 e due tornei WTA. Riflettori sui principali protagonisti del circuito maschile e femminile.

Quattro tornei live nella settimana del grande tennis

Il grande tennis continua protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW con quattro tornei in diretta da lunedì 13 a domenica 19 aprile, tra circuito ATP e WTA.

In calendario due tornei maschili ATP 500 e due eventi del circuito femminile, tra cui il prestigioso appuntamento indoor di Stoccarda.

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I tornei ATP e WTA in programma

Nel circuito maschile riflettori su:

Barcelona Open Banc Sabadell – Barcellona

– Barcellona BMW Open by Bitpanda – Monaco di Baviera

Per il circuito femminile spazio a:

Porsche Tennis Grand Prix – Stoccarda

– Stoccarda Open Capfinances Rouen Métropole – Rouen

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire in diretta i match dei migliori giocatori italiani e le sfide principali della settimana.

Copertura completa anche con Sky Sport Plus

Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche tramite Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva che permette di accedere alle immagini live dai diversi campi di gioco e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per gli utenti NOW sarà disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle partite trasmesse in contemporanea.

Aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Spazio inoltre alla newsletter “Circoletto Rosso” di Sky Sport Insider, curata da Angelo Carotenuto, con analisi e retroscena dal circuito.

Programmazione principale

Lunedì 13 aprile

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix dalle 11: il meglio dei quattro tornei

Martedì 14 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11

Sky Sport Uno dalle 11 alle 18.45

Sky Sport Mix dalle 11

Mercoledì 15 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11

Sky Sport Uno dalle 12 alle 18.15

Sky Sport Mix dalle 11

Giovedì 16 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11

Sky Sport Uno dalle 11 alle 17.45

Sky Sport Mix dalle 11

Venerdì 17 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11

Sky Sport Uno dalle 11 alle 20

Sky Sport Mix dalle 10 alle 20.30

Sabato 18 aprile

Semifinali ATP Barcellona dalle 13.30 su Sky Sport Tennis

Semifinali ATP Monaco dalle 13.30 su Sky Sport Arena

Semifinali WTA Stoccarda e Rouen su Sky Sport 253 e 254

Domenica 19 aprile

Finali ATP Monaco e Barcellona dalle 13.30

Finale WTA Stoccarda dalle 15 su Sky Sport Mix