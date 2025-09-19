L’Italia va avanti nella Billie Jean King Cup 2025: Jasmine Paolini rimedia alla sconfitta di Cocciaretto.

L’Italia di Tathiana Garbin ha conquistato l’ultimo titolo della Billie Jean King Cup a Malaga e non ha intenzione di lasciare il trono. Dopo aver battuto la Cina padrone di casa ai quarti di finale grazie alle rimonte di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, infatti, le azzurre hanno conquistato l’accesso alle semifinali contro l’Ucraina.

Kostyuk e Svitolina hanno superato la Spagna nel primo turno, battendo rispettivamente Bouzas e Badosa. L’altra semifinale in programma vedrà protagoniste Stati Uniti e Gran Bretagna.

Paolini regina del tennis italiano: rimonta straordinaria contro Svitolina

La semifinale è cominciata poco dopo le 11.00 di questa mattina con lo scontro diretto tra Cocciaretto e Kostyuk. L’ucraina ha dominato il primo set della partita, chiuso sul 6-2 in poco più di 40 minuti. Cocciaretto ha giocato un tennis sicuramente migliore nel secondo set, ma non c’è stato nulla da fare: Kostyuk vince anche il secondo set con un risultato di 6-3.

La palla, dunque, è passata nelle mani e nella racchetta di Jasmine Paolini. L’azzurra, però, non ha avuto vita facile contro Svitolina, che quest’anno ha avuto la meglio due volte su Paolini, entrambe le volte negli Slam.

Il primo set l’ha vinto proprio la tennista ucraina per sei game a tre. Jasmine si è ritrovata davanti ad una montagna da scalare, ma non si è persa d’animo. Sotto per 2-4, è riuscita a conquistare quattro game consecutivi e a portare a casa il secondo set del match. La sfida si è chiusa a favore dell’italiana, che ha vinto il terzo set con lo stesso risultato, sfatando un vero e proprio tabù contro Svitolina.

Italia in finale nella BJK Cup: Errani-Paolini vincono il doppio

Dopo un cambio dell’ultimo minuto, è cominciata la sfida del doppio tra Errani-Paolini e Kichenok-Kostyuk. La tennista vincitrice nel singolo in mattinata, è stata schierata al posto di Nadiya Kichenok, sorella gemella di Lyudmyla.

Le italiane hanno dominato il primo set per 6-2, dando prova di forza ed esperienza alle avversarie. Il secondo set è stato decisamente più complicato, perché le ucraine hanno trovato un vantaggio di 1-3 prima di perdere nuovamente il controllo del match. Errani e Paolini hanno rimontato il parziale, vincendo anche il secondo set. L’Italia è in finale nella Billie Jean King Cup per il terzo anno consecutivo, non succedeva dal triennio 2014-2016.