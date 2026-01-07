Tennis, Musetti parte con il piede giusto a Hong Kong: Etcheverry battuto in tre set

Esordio vincente nel 2026 per Lorenzo Musetti: il carrarino supera l’argentino Etcheverry al secondo turno dell’Atp 250 di Hong Kong e vola ai quarti.

Buona la prima per Lorenzo Musetti nel suo 2026 in singolare. Il tennista azzurro ha superato il secondo turno del “Bank of China Tennis Open” di Hong Kong, torneo Atp 250 sul cemento con un montepremi di 700.045 dollari, battendo in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-4.

Numero 7 del ranking mondiale e prima testa di serie del torneo, Musetti era entrato in tabellone direttamente al secondo turno. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, il carrarino ha progressivamente preso il controllo dell’incontro, alzando il livello soprattutto negli scambi prolungati e mostrando solidità nei momenti chiave del match.

Per l’azzurro si tratta del terzo successo in altrettanti confronti diretti contro Etcheverry e del 42° quarto di finale Atp in carriera, il 19° sul cemento, superficie sulla quale Musetti continua a cercare continuità e risultati in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

Nei quarti di finale Musetti affronterà il 21enne Coleman Wong, talento di casa numero 150 del ranking mondiale. Il tennista di Hong Kong ha firmato l’impresa di giornata superando in rimonta il canadese Gabriel Diallo (numero 40 Atp) con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, conquistando così l’accesso al match più importante della sua carriera.

Per Musetti un test da non sottovalutare, ma anche un’occasione importante per proseguire il cammino nel torneo asiatico e iniziare il 2026 con segnali incoraggianti.