Europei atletica, il programma di oggi 13 agosto: occhi puntati su Saraceni e Derkach

Gli Europei di atletica regaleranno un’altra giornata ricca di emozioni oggi 13 agosto: diversi azzurri in gara, tra cui Saraceni e Derkach

Oggi, giovedì 13 agosto, c’è un altro importante appuntamento con gli Europei di atletica 2026 all’Alexander Stadium di Birmingham. Si entra nel vivo della rassegna continentale con sette titoli in palio e molte medaglie da assegnare.

L’Italia proverà a essere assoluta protagonista, a partire dalle finali serali. Alle ore 20:40 occhi puntati sul salto triplo femminile: Erika Saraceni e Dariya Derkach, autrici di ottime misure in qualificazione, andranno a caccia di un podio in una gara equilibratissima. Alle 22:28 toccherà invece a Francesco Pernici negli 800 metri; il giovane talento azzurro non è tra i favoriti assoluti, ma potrebbe insidiare i concorrenti con una giusta strategia di gara.

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Nel pomeriggio spazio alle semifinali. Eloisa Coiro correrà gli 800 metri, reduce dallo storico record italiano, mentre Alice Mangione, Alessandra Bonora e Anna Polinari daranno battaglia nei 400 metri. Atteso anche Fausto Desalu nelle semifinali dei 200 metri, fondamentali pure in chiave staffetta.

Si parte con il decathlon: occhio a Dester e Nonino

La giornata azzurra inizia di mattina con il decathlon, dove Dario Dester e Alberto Nonino affronteranno ostacoli, disco e asta. Ci saranno poi le batterie dei 3000 siepi con i fratelli Zoghlami e Yassin Bouih, quelle dei 200 con Filippo Dezza e Eduardo Longobardi, e le qualificazioni nell’alto femminile con Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini.

Gli Europei saranno visibili in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming, invece, la visione è disponibile gratuitamente su Rai Play, oppure su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.