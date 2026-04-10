Tennis, Monaco: Vacherot vola in semifinale contro Alcaraz, Sinner contro Zverev per il primo posto

Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo prosegue con le semifinali. Gli incroci saranno determinanti sia per l’assegnazione del prestigioso trofeo sia per la vetta assoluta della classifica ATP.

Tennis, Monaco: Vacherot fa l’impresa, in semifinale affronterà Alcaraz

Il monegasco Valentin Vacherot ha firmato l’impresa di giornata estromettendo dal torneo l’australiano Alex de Minaur, quinta forza del seeding. Il tennista di casa si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, maturato in due ore e venticinque minuti di gioco.

Un match caratterizzato da continui colpi di scena, in cui la maggiore lucidità di Vacherot nei punti cruciali ha fatto la differenza. Le statistiche confermano un maggiore cinismo del padrone di casa nella gestione delle palle break rispetto all’avversario oceanico.

Domani nel penultimo atto, Vacherot è atteso dalla complessa sfida contro l’attuale numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Partita decisiva anche per il primo posto dello spagnolo in classifica ATP. La crescita del monegasco oggi mette paura, ma Alcaraz parte con i favori del pronostico.

Sinner contro Zverev, il primo posto ATP è possibile

Molto più complicata, sulla cata, la partita di Jannik Sinner che continua la sua marcia superando i quarti di finale ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino si prepara ora ad affrontare il tedesco Alexander Zverev.

Nell’analisi post-partita, l’azzurro ha descritto il prossimo avversario come un giocatore solido al servizio e tatticamente aggressivo. Sinner oggi in campo ha fatto intravedere i costanti progressi nel proprio bagaglio tecnico, in particolare sulla palla corta, utilizzata spesso per sbilanciare l’avversario e aprire nuove geometrie offensive. Per il tennista italiano il torneo monegasco resta un crocevia fondamentale non solo per il primo posto ATP ma anche per valutare la condizione sulla terra battuta, in vista dei futuri impegni a Roma e Parigi.

Tuttavia nessuno può dimenticare quanto il torneo conti per il primato nel ranking ATP. L’approdo in semifinale di Alcaraz e Sinner mantiene cristallizzato il divario virtuale, con lo spagnolo che conserva un margine di 243 lunghezze. Sinner però è oggi padrone del proprio destino sportivo.

La conquista del titolo a Montecarlo gli garantirebbe matematicamente il sorpasso e la vetta della classifica internazionale. Esiste inoltre un secondo scenario per riprendere il primo posto.

Se Sinner raggiungesse la finale del torneo e, parallelamente, Carlos Alcaraz venisse sconfitto da Vacherot nella propria semifinale, allora l’altoatesino sarebbe nuovamente numero 1 del ranking ATP.

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