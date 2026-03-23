Tennis, Miami: Matteo Berrettini fuori con Valentin Vacherot

Si conclude al terzo turno del Masters 1000 di Miami il percorso di Matteo Berrettini a Miami.

Masters 1000 di Miami: fuori anche Berrettini

Che peccato per Matteo Berrettini, il tennista italiano aveva entusiasmato tutti al secondo torneo negli USA, ma il suo percorso si è interrotto al terzo turno.

Sul cemento della Florida, l’atleta romano, attualmente numero 68 del ranking ATP, è stato superato dal monegasco Valentin Vacherot, numero 25 del mondo, con il punteggio finale di 7-6(5) 6-4 in un’ora e trentadue minuti di confronto agonistico. L’incontro è stato caratterizzato da un equilibrio spezzato solo nei momenti cruciali, dove la maggiore continuità del giocatore del Principato ha prevalso sulla forza fisica dell’azzurro.

Il primo parziale si è rivelato il segmento tattico più equilibrato e complesso del match. Dopo una fase iniziale di studio, Vacherot ha trovato il primo allungo nel quarto game, capitalizzando alcune incertezze di Berrettini sul lato del rovescio. Nonostante il break subito, il tennista italiano ha reagito prontamente nel settimo gioco, approfittando di un calo di precisione dell’avversario per riportare il set in parità.

La risoluzione al tie-break ha premiato la lucidità di Vacherot che, dopo un avvio equilibrato, ha sfruttato l’efficacia della propria risposta per chiudere la frazione sul 7-5, beneficiando di un rendimento al servizio di Berrettini meno incisivo rispetto agli standard abituali.

Nel secondo set di gioco, l’andamento dei turni di battuta è rimasto regolare fino al settimo game, momento in cui si è arrivata la flessione decisiva dell’italiano.

Berrettini ha subito un break a zero, cedendo il servizio senza riuscire a opporre resistenza. Forte del vantaggio acquisito, Vacherot ha gestito i restanti turni di battuta con estrema freddezza, chiudendo il set e l’incontro sul 6-4.

Il monegasco avanza così agli ottavi di finale, dove incrocerà il francese Arthur Fils in una porzione di tabellone oggi forse più semplice e resa orfana della testa di serie numero uno Carlos Alcaraz, estromesso a sorpresa dallo statunitense Sebastian Korda. Un vero peccato per Matteo che avrebbe potuto affrontare avversari tutto sommato alla sua portata.

Fuori Berrettini, l’analisi della partita

L’analisi delle prestazioni di Berrettini evidenzia come il fattore discriminante della partita sia stato il rendimento con la seconda di servizio.

Mentre entrambi i giocatori hanno mantenuto percentuali elevate con la prima palla, con l’86% di punti vinti per Vacherot e l’83% per Berrettini, il divario sulla seconda è apparso ampio e a tratti non colmabile con il 68% di efficacia per il monegasco contro il 47% del romano che ha orientato in modo definitivo l’inerzia del match.

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