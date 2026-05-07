Internazionali d’Italia, Sonego subito eliminato: va avanti Buse

Lorenzo Sonego deve subito lasciare gli Internazionali d’Italia 2026: il tennista italiano è stato eliminato in due set da Buse

Agli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Sonego non brilla, anzi viene subito eliminato. Il torinese, semifinalista proprio a Roma nel 2021, saluta il torneo per mano del peruviano Ignacio Buse: 6-3, 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco, un risultato che non dà attenuanti.

È stata una giornata storta, caratterizzata da un dritto incerto e molto falloso, che ha condannato l’azzurro contro un avversario in crescita. L’inizio di partita non lascia presagire il finale: nei primi quattro game nessuno dei due cede terreno. Poi, al quinto gioco, Sonego commette scelte infelici e Buse strappa il servizio a 15.

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L’italiano tenta la reazione, conquista tre palle per il controbreak, ma ne spreca due con esecuzioni affrettate. È il punto di svolta.

Sonego subito eliminato a Roma: tanti errori e poca lucidità

Da quel momento, il peruviano gestisce con lucidità, sfruttando il dritto dell’avversario. Oggi è una vera e propria assicurazione di successo – Sonego chiuderà con 27 errori gratuiti – per allungare e chiudere il primo set 6-3.

Nella seconda frazione il copione non cambia: Sonego non trova ritmo, Buse controlla e accelera quando serve. Il 6-3 finale è meritato e fotografa una superiorità tecnica e mentale.

Per l’Italia è un’eliminazione che fa male, soprattutto per come è arrivata. Sonego dovrà lavorare per tornare ai suoi livelli. Buse, dal canto suo, conferma di essere un talento su cui puntare. La terra rossa romana perde un protagonista, ma guadagna una nuova storia da raccontare.