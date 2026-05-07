GPG Renzo Nostini, i primi quattro campioni italiani: rivivi l’evento su Assalto

Il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha emesso i suoi primi verdetti: rivivi l’evento su Assalto – piattaforma Sportface TV

Il futuro della scherma italiana ha un nome, un cognome e una pedana: si chiama 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” e ha già incoronato i suoi primi campioni. Nel magico PlayHall di Riccione, teatro del Trofeo Kinder Joy of Moving, sono andati in scena i talenti nati nel 2014. E non sono mancati emozioni e colpi di scena.

Nel fioretto femminile, Emilia Caprari (Club Scherma Jesi) si impone 10-6 sulla campionessa uscente Emma Pontello, conquistando il tricolore. Bronzo per Solomiia Lukanova e Irene Bonomelli. Tra i maschi, Damiano Fiocchini (Pisascherma) vince 9-7 in una finale combattuta contro Francesco Alberti, con Nicolò Pellegrino e Tommaso Sommella sul terzo gradino.

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Nella sciabola, Martina Della Piana (Etruria Scherma) batte all’ultima stoccata Azzurra Lucattini (10-9), mentre nel maschile Marco Petralia (Fides Livorno) domina il derby sociale con Sandro Alderigi per 10-5.

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I risultati di oggi al Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini

La Toscana guida il medagliere regionale dopo il day-1. Domani spazio alla classe 2015: le fasi finali, dalle 13.10, in diretta su Assalto – La TV della Scherma (Sportface) e Amazon Prime Video. Lo spettacolo della scherma Under 14 non si ferma.

Di seguito tutti i risultati della giornata di oggi.

Giovanissime fioretto femminile

Classifica (114): 1. Emilia Caprari (Club Scherma Jesi), 2. Emma Pontello (Circolo Scherma Firenze Raggetti), 3. Solomiia Lukanova (Scherma Mogliano), 3. Irene Bonomelli (Schermabrescia), 5. Maria Elena Li Bergolis (Club Scherma Jesi), 6. Sveva Mosa (Accademia Schermistica Fiorentina), 7. Carola Capogrossi (Scherma Mogliano), 8. Anita Pugno (Comense Scherma)

Giovanissimi fioretto maschile

Classifica (124): 1. Damiano Fiocchini (Pisascherma), 2. Francesco Alberti (Schermabrescia), 3. Nicolò Pellegrino (CUS Siena), 3. Tommaso Sommella (Pro Patria et Libertate Busto), 5. Raffaello Baldi (Circolo della Scherma Terni), 6. Tommaso Fontana Ros (Cuneo Scherma Academy), 7. Mattia Stampacchia (Bergamasca Scherma), 8. Joele Toro (Club Scherma Siracusa)

Giovanissime sciabola femminile

Classifica (63): 1. Martina Della Piana (Etruria Scherma), 2. Azzurra Lucattini (SS Lazio Scherma Ariccia), 3. Zoe Melli (Club Scherma La Farnesiana), 3. Vittoria Cannella (Club Scherma Roma), 5. Beatrice Melino (Dauno Foggia), 6. Maria Francesca Di Giorgio (Olympia Scherma Roma), 7. Benedetta Vanni (Fides Livorno), 8. Giulia Esposito (Champ Somma Vesuvio)

Giovanissimi sciabola maschile

Classifica (82): 1. Marco Petralia (Fides Livorno), 2. Sandro Alderigi (Fides Livorno), 3. Simone Natale (Scherma Trani), 3. Lorenzo Timbone (Champ Somma Vesuvio), 5. Federico Sciullo (SS Lazio Scherma Ariccia), 6. Niccolò De Margheriti (Frascati Scherma), 7. Nicola Fontana (CS Trentina Enrico Tettamanti), 8. Paolo Vescio (Circolo Scherma Lametino)