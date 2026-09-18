Coppa Davis, Austria e Belgio si dividono il primo giorno: Rodionov domina, Bergs rimonta

Si chiude sull’1-1 la prima giornata della sfida tra Austria e Belgio, valida per il secondo turno di qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2026. Sul cemento di Vienna i padroni di casa sono partiti meglio grazie a Jurij Rodionov, ma il Belgio ha reagito con Zizou Berg, capace di rimettere tutto in equilibrio al termine di una partita più complicata del previsto.

Rodionov parte forte, Bergs evita il doppio svantaggio

Nel primo singolare Rodionov ha imposto subito il proprio ritmo contro Gauthier Onclin, battuto nettamente con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 29 minuti. Una prestazione solida del numero uno austriaco, che ha consegnato il primo punto alla squadra di casa senza concedere reali possibilità di rientro all’avversario.

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La risposta del Belgio è arrivata grazie a Berg. Il numero 38 del mondo ha però dovuto faticare parecchio contro Lukas Neumayer, bravo a vincere il primo set 6-2. Bergs ha poi cambiato marcia, completando la rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo due ore due minuti.

Tutto rinviato al secondo giorno

La sfida resta quindi completamente aperta. Il programma della seconda giornata inizierà con il doppio tra Miedler/Oberleitner e Gille/Vliegen, incontro che potrebbe indirizzare l’intero confronto. A seguire toccherà ai singolari: prima la sfida tra i numeri uno, Rodionov-Bergs, e poi, se necessario, quella tra Neymayer e Onclin.

Austria e Belgio arrivano a questo confronto dopo aver partecipato entrambe alle Finals dello scorso anno, dove erano state eliminate dall’Italia: gli austriaci ai quarti e i belgi in semifinale. Il pass per l’atto conclusivo del 2026 resta quindi apertissimo.