Tennis: male Darderi e Paolini, stanotte Arnaldi sfida Alcaraz, come vederla

Matteo Arnaldi scende in campo stanotte a Tokyo per una sfida sulla carta proibitiva. Ad attenderlo lo spagnolo Carlos Alcaraz, favorito per l’accesso ai quarti. Giornata storta, invece, per Luciano Darderi e a Pechino per Jasmine Paolini.
Arnaldi contro Alcaraz a Tokyo: precedenti e come vederla
Tre giorni dopo la vittoria sul giapponese Rei Sakamoto, Matteo Arnaldi torna in campo all’Ariake Colosseum.
Questa notte, sabato 3 ottobre, non prima delle ore 5.30 italiane, il ligure affronta Carlos Alcaraz negli ottavi di finale. L’azzurro gioca senza nulla da perdere contro il numero 3 del mondo, cercando un successo che manca da dodici mesi, quando per l’ultima volta vinse due partite di fila sul cemento. Lo spagnolo sta ritrovando il ritmo partita dopo i problemi al polso, rinfrancato dalle buone sensazioni americane.
I precedenti non sorridono ad Arnaldi, battuto tre volte su tre dal talento iberico, l’ultima a Indian Wells col punteggio di 2-1. La diretta televisiva del match passa sui canali di Sky Sport Tennis.
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Tutti i risultati di oggi: fuori Darderi e Paolini, avanza Djokovic
Il cemento asiatico non sorride a Luciano Darderi, eliminato a Tokyo dal francese Kyrian Jacquet per 6-3 7-6 a causa di una resa al servizio troppo bassa. Sempre in Giappone, avanzano ai quarti Arthur Fils, vincitore per 6-3 7-5 sull’americano Frances Tiafoe, e Valentin Vacherot, protagonista di una clamorosa rimonta su Stefanos Tsitsipas chiusa sul 4-6 7-6 6-4. Jaume Munar archivia la pratica Jaime Faria con un rapido 6-1 6-1.
Spostando lo sguardo a Pechino, il tabellone femminile perde Jasmine Paolini. L’azzurra subisce la rimonta dell’ucraina Daria Snigur, uscendo sconfitta per 3-6 7-6 6-2 dopo oltre due ore di gioco. Nessun problema per Aryna Sabalenka, che liquida la messicana Renata Zarazua per 6-1 6-3. Sorride anche Naomi Osaka, a segno per 6-3 3-6 6-3 sull’uzbeka Maria Timofeeva. Il quadro femminile vede passare il turno anche Mirra Andreeva, Linda Noskova, Karolina Muchova, Diana Shnaider e Dayana Yastremska. Avanzano pure Golubic, Samsonova, Preston, Alexandrova, Bartunkova, Kudermetova, Kraus e Bejlek.
Tra gli uomini, Novak Djokovic suda quasi tre ore per piegare il padrone di casa Bu Yunchaokete col punteggio di 4-6 7-6 6-2, staccando il pass per i quarti. Daniil Medvedev domina per 6-4 6-2 contro Pablo Carreno Busta, imitato da Karen Khachanov e Hubert Hurkacz, vincitori rispettivamente su Alex Molcan per 7-5 6-3 e su Arthur Gea per 7-6 6-7 6-2.