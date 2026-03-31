Tennis: male Berrettini e Arnaldi, Bellucci avanti a fatica a Marrachash

La giornata tennistica internazionale restituisce un bilancio in chiaro-scuro per i colori azzurri, segnato dalle eliminazioni premature di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, compensate solo in parte dalla complicta vittoria di Mattia Bellucci a Marrakech.

La caduta di Berrettini a Marrakech

Sulla terra rossa dell’ATP 250 di Marrakech, Matteo Berrettini saluta la competizione al termine di una maratona agonistica di tre ore contro il peruviano Ignacio Buse.

L’incontro, archiviato con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in favore del sudamericano, ha evidenziato una condizione atletica e tattica ancora instabile per il tennista romano. La prestazione è stata caratterizzata da diversi passaggi a vuoto di Berrettini e un’alta incidenza di errori gratuiti.

L’unico lato positivo di questa sconfitta resta il margine temporale a disposizione. Berrettini avrà ora cinque giorni per rifinire la preparazione in vista del Masters 1000 di Montecarlo, torneo al quale prenderà parte tramite wild card.

La crisi di Arnaldi a Bucarest

A Bucarest non fa meglio Arnaldi. Il momento di flessione di Matteo Arnaldi ha trovato ulteriore conferma sul cemento dell’ATP 250 di Bucarest. Il tennista ligure è stato eliminato dal torneo con un perentorio 6-3, 6-1 dallo slovacco Alex Molcan, giocatore proveniente dalle qualificazioni e attuale numero 189 del ranking globale.

Dopo una prima frazione lenta e decisa nei dettagli, Arnaldi ha palesato un crollo, subendo un parziale negativo di sette game consecutivi. Le statistiche hanno poi certificato l’opacità della prova, evidenziando 34 errori non forzati contro soli 16 vincenti. Il rientro dai recenti fastidi alla caviglia sinistra non ha ancora restituito all’atleta la stabilità tecnica necessaria nel circuito maggiore.

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Il passaggio faticoso di Bellucci

L’unico successo azzurro porta la firma di Mattia Bellucci, ottenuto con estrema fatica nel tabellone di Marrakech. Il tennista lombardo ha superato il padrone di casa Reda Bennani, numero 555 della classifica mondiale, chiudendo per 6-3, 3-6, 6-4 in due ore e mezza.

L’incontro non è stato entusiasmante per qualità di gioco, con 64 errori gratuiti commessi dall’italiano. Nonostante la gestione inefficace di numerose palle break, Bellucci è riuscito a mantenere la lucidità sufficiente per strappare il turno di battuta decisivo alla fine del terzo set, garantendosi così l’accesso al turno successivo.

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