Tennis, Italia eliminata dalla United Cup: sorridono Cocciaretto ad Auckland e Sonego a Hong Kong

Si chiude ai gironi l’avventura azzurra nella United Cup, mentre arrivano segnali incoraggianti dai tornei di Auckland e Hong Kong con le vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Sonego all’esordio stagionale.

Finisce anzitempo il cammino dell’Italia nella United Cup, la competizione a squadre miste che ha inaugurato la stagione del tennis internazionale. Inserita nel gruppo C a Perth e battuta all’esordio dalla Svizzera, la squadra azzurra era chiamata a un netto 3-0 contro la Francia, già eliminata, per sperare nel passaggio ai quarti come migliore seconda. Un obiettivo svanito già dopo il primo singolare.

Flavio Cobolli ha lottato a lungo contro Arthur Rinderknech, ma si è arreso al termine di una maratona di oltre tre ore e venti minuti: 7-6(4) 7-6(5) 5-7 il punteggio finale in favore del francese, con il rammarico per due match point non sfruttati nel dodicesimo gioco del secondo set. A rendere meno amara l’uscita di scena sono arrivati i successi negli altri incontri: Jasmine Paolini ha superato nettamente Leolia Jeanjean per 6-2 6-2, mentre nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno chiuso sul 2-1 battendo al tie-break in entrambi i set Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin.

Se la United Cup si chiude con un’eliminazione, arrivano invece buone notizie dai tornei individuali. A Auckland, Elisabetta Cocciaretto ha iniziato nel migliore dei modi l’ASB Classic, torneo WTA 250 sul cemento neozelandese. La tennista marchigiana ha superato con autorità la statunitense Alycia Parks per 6-2 7-5, centrando così la prima vittoria in carriera nel torneo dopo le precedenti eliminazioni del 2020 e del 2023. Ora per Cocciaretto c’è la sfida valida per un posto nei quarti contro la polacca Magda Linette, avanti 2-1 nei precedenti diretti.

Segnale positivo anche da Hong Kong, dove Lorenzo Sonego ha aperto il suo 2026 con un successo nel Bank of China Tennis Open, ATP 250 sul cemento. Il torinese, testa di serie numero cinque, ha battuto il giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-2 7-6(4), conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà uno tra Francisco Comesana e Juncheng Shang.

Nel torneo asiatico è atteso anche l’esordio di Lorenzo Musetti, prima testa di serie del tabellone. Il carrarino entrerà direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in un confronto che lo ha già visto vincitore nei due precedenti disputati nel 2025.