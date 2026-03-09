Serie A, i fantasmi scudetto dell’Inter: la Lazio torna alla vittoria

Non sono ore facili per l’Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby scudetto. Intanto, la Lazio ha vinto contro il Sassuolo

La Serie A non dorme mai. E proprio quando i giochi sembravano scritti, non bisogna mai parlare troppo presto quando si tratta di calcio. Il Milan è riuscito a battere l’Inter per 1-0 ieri sera e sono tornati i fantasmi delle ultime stagioni.

Le finali europee perse, le rimonte subite in campionato, i blackout a primavera ora si fanno sentire e disegnano un quadro che non fa dormire sonni sereni a Cristian Chivu e i suoi ragazzi. La domanda che si fanno tutti è: il campionato è davvero riaperto?

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il calendario dice tanto: infatti, l’Inter è attesa da un mini ciclo terribile contro Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. Solo a quel punto capiremo di che pasta sono fatti i nerazzurri e se il Milan può davvero tentare una rimonta sulla vetta che sarebbe assurda e incredibile.

La Lazio può ancora una volta decidere il campionato

Un altro elemento non sembra proprio deporre a favore dell’Inter. Uno dei grandi giudici del finale di stagione sarà la Lazio. Il Milan affronterà i biancocelesti nella prossima giornata, la capolista se la ritroverà alla terzultima.

Ed ecco che tornano i fantasmi, ancora. Intanto stasera la squadra di Sarri ha dato segnali di ripresa, vincendo per 2-1 contro un buon Sassuolo, con i gol di Maldini e Marusic allo scadere. Non basterà per risolvere contestazioni e problemi interni, ma vincere è sempre la medicina migliore.