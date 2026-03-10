Sport in tv oggi, martedì 10 marzo: Champions League, Indian Wells, Tirreno-Adriatico e Paralimpiadi

Giornata ricca di appuntamenti sportivi in tv e streaming: calcio con la Champions League, tennis da Indian Wells, ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, oltre alle Paralimpiadi di Milano-Cortina e al World Baseball Classic.
Il programma sportivo di martedì 10 marzo propone una lunga serie di eventi da seguire tra televisione e streaming. In calendario ci sono le Paralimpiadi di Milano-Cortina, il tennis di Indian Wells, il ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, oltre al calcio di Champions League, al basket, al volley e al World Baseball Classic di baseball.
Ecco il calendario completo degli eventi trasmessi in tv e streaming.
Il programma completo dello sport in tv
-
09.00 – Sport invernali, Paralimpiadi Milano Cortina 2026: settima giornata
Diretta tv su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10); streaming su RaiPlay.
-
10.30 – Lotta, Europei Under 23: seconda giornata
Diretta streaming su UWW+.
-
10.55 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2026: seconda tappa
Dalle 15.00 diretta tv su Rai 2; dalle 13.05 streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.
-
11.00 – Baseball, World Baseball Classic 2026: Giappone vs Cechia
Nessuna copertura tv o streaming.
-
15.10 – Ciclismo, Parigi-Nizza 2026: terza tappa
Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD e DAZN; dalle 15.10 su Discovery+ e HBO Max.
-
17.30 – Basket, Champions League 2026: Hapoel Holon vs Galatasaray
Diretta streaming su DAZN.
-
18.45 – Calcio, Champions League 2026: Galatasaray vs Liverpool
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.
Tennis protagonista da Indian Wells
-
19.00 – Tennis, ATP Indian Wells 2026: ottavi di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.
(Sinner vs Fonseca 4° match e inizio non prima delle 02.00 italiane)
-
19.00 – Tennis, WTA Indian Wells 2026: ottavi di finale
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
(Paolini vs Gibson 2° match non prima delle 21.00 italiane)
-
19.00 – Tennis, ATP Indian Wells 2026: secondo turno doppio
Diretta tv su Sky Sport Plus; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.
(Vavassori/Erler vs Gonzalez/Molteni 1° match e inizio programma alle 19.00 italiane)
Volley e basket in serata
-
20.00 – Volley, Champions League 2026: Montpellier vs Guaguas
Diretta streaming su DAZN e Euro Volley TV.
-
20.00 – Volley femminile, Champions League 2026: Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul
Diretta tv su Sky Sport Max (206); streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN.
-
20.30 – Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Unicaja
Diretta streaming su DAZN.
-
20.30 – Basket, Champions League 2026: Joventut vs Wurzburg
Diretta streaming su DAZN.
-
20.45 – Basket, Eurolega 2026: Paris vs Olympiakos
Diretta streaming su Euroleague TV.
Champions League di calcio
-
21.00 – Calcio, Champions League 2026: Atalanta vs Bayern Monaco
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.
-
21.00 – Calcio, Champions League 2026: Newcastle vs Barcellona
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.
-
21.00 – Calcio, Champions League 2026: Atletico Madrid vs Tottenham
Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.
Notte di baseball
-
02.00 – Baseball, World Baseball Classic 2026: Italia vs USA
Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206); streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.