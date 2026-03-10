Sportface TVLive
Sportface TVLive
Sport in TV

Sport in tv oggi, martedì 10 marzo: Champions League, Indian Wells, Tirreno-Adriatico e Paralimpiadi

Franz Monaco
-
Tennis Indian Wells Open
Mandatory Credit: Photo by Charles Baus/CSM/Shutterstock (16736832cl) Jannik Sinner of Italy returns a shot against Denis Shapovalov of Canada during their match at the BNP Paribas Open held at the Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells, California. California. Mandatory Photo Credit : Charles Baus/CSM Tennis BNP Paribas Open, Indian Wells, USA - 08 Mar 2026

Giornata ricca di appuntamenti sportivi in tv e streaming: calcio con la Champions League, tennis da Indian Wells, ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, oltre alle Paralimpiadi di Milano-Cortina e al World Baseball Classic.

Il programma sportivo di martedì 10 marzo propone una lunga serie di eventi da seguire tra televisione e streaming. In calendario ci sono le Paralimpiadi di Milano-Cortina, il tennis di Indian Wells, il ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, oltre al calcio di Champions League, al basket, al volley e al World Baseball Classic di baseball.

Ecco il calendario completo degli eventi trasmessi in tv e streaming.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma completo dello sport in tv

  • 09.00 – Sport invernali, Paralimpiadi Milano Cortina 2026: settima giornata
    Diretta tv su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10); streaming su RaiPlay.

  • 10.30 – Lotta, Europei Under 23: seconda giornata
    Diretta streaming su UWW+.

  • 10.55 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2026: seconda tappa
    Dalle 15.00 diretta tv su Rai 2; dalle 13.05 streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

  • 11.00 – Baseball, World Baseball Classic 2026: Giappone vs Cechia
    Nessuna copertura tv o streaming.

  • 15.10 – Ciclismo, Parigi-Nizza 2026: terza tappa
    Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD e DAZN; dalle 15.10 su Discovery+ e HBO Max.

  • 17.30 – Basket, Champions League 2026: Hapoel Holon vs Galatasaray
    Diretta streaming su DAZN.

  • 18.45 – Calcio, Champions League 2026: Galatasaray vs Liverpool
    Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.

Tennis protagonista da Indian Wells

  • 19.00 – Tennis, ATP Indian Wells 2026: ottavi di finale
    Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.
    (Sinner vs Fonseca 4° match e inizio non prima delle 02.00 italiane)

  • 19.00 – Tennis, WTA Indian Wells 2026: ottavi di finale
    Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
    (Paolini vs Gibson 2° match non prima delle 21.00 italiane)

  • 19.00 – Tennis, ATP Indian Wells 2026: secondo turno doppio
    Diretta tv su Sky Sport Plus; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.
    (Vavassori/Erler vs Gonzalez/Molteni 1° match e inizio programma alle 19.00 italiane)

Volley e basket in serata

  • 20.00 – Volley, Champions League 2026: Montpellier vs Guaguas
    Diretta streaming su DAZN e Euro Volley TV.

  • 20.00 – Volley femminile, Champions League 2026: Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul
    Diretta tv su Sky Sport Max (206); streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN.

  • 20.30 – Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Unicaja
    Diretta streaming su DAZN.

  • 20.30 – Basket, Champions League 2026: Joventut vs Wurzburg
    Diretta streaming su DAZN.

  • 20.45 – Basket, Eurolega 2026: Paris vs Olympiakos
    Diretta streaming su Euroleague TV.

Champions League di calcio

  • 21.00 – Calcio, Champions League 2026: Atalanta vs Bayern Monaco
    Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

  • 21.00 – Calcio, Champions League 2026: Newcastle vs Barcellona
    Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.

  • 21.00 – Calcio, Champions League 2026: Atletico Madrid vs Tottenham
    Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.

Notte di baseball

  • 02.00 – Baseball, World Baseball Classic 2026: Italia vs USA
    Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206); streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

Change privacy settings
×