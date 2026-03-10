Calciomercato Milan: rinforzo dal Parma

Il Milan guarda in casa Parma per la prossima stagione. I rossoneri starebbero seguendo con particolare interesse un calciatore della squadra di Cuesta.

Milan, il rinforzo può arrivare dal Parma

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, ci sarebbe anche un calciatore del Parma nella lista dei possibili obiettivi di mercato del Milan in estate.

In questa stagione i rossoneri hanno dovuto fare i conti con la coperta corta in difesa. Massimiliano Allegri, infatti, per gran parte della stagione ha avuto a disposizione solamente 4 centrali di difesa nonostante l’utilizzo delle difesa a tre. Un problema non da poco, attutito dal fatto che il Milan ha dovuto giocare solo due competizioni.

Tuttavia, con il probabile ritorno in Champions League, ed il certo ritorno in Europa, in estate servirà quantomeno allargare l’organico con l’arrivo un difensore.

Anche per questa ragione sulla lista degli obiettivi di mercato dei rossoneri sarebbe finito Mariano Troilo.

Il centrale argentino classe 2003, 22 anni, è stato tra i protagonisti più brillanti della stagione emiliana. Tante presenze da titolare in Serie A e una crescita costante che non è sfuggita agli osservatori, anche uquelli del Diavolo. A San Siro, tre settimane fa, Troilo ha disputato una gara importante mettendo in mostra interventi puntuali, personalità e persino il gol che ha abbattuto il Milan. Una prova che ha colpito molto i dirigenti milanisti presenti in tribuna, tanto da accendere l’interesse di via Aldo Rossi.

Il Milan, nelle prossime settimane, continuerà a seguirlo. Il profilo del calciatore è di quelli preferiti da Allegri e dalla stessa società.

Troilo ha già fatto intravedere le sue doti da difensore fisico, aggressivo ed in caso di arrivo al Milan avrebbe ancora margini di crescita nonostante abbia già retto il palcoscenico della Serie A.

Milan, possibile scambio con il Parma a gennaio

Per arrivare a Troilo in estate, il Milan potrebbe anche non spendere l’intera cifra del Cartellino. Al Parma, che da tempo studia i talenti rossoneri, piacciono diversi calciatori ex Primavera rossonera.

Il nome più caldo è quello di Christian Comotto, regista classe 2008 e figlio d’arte, attualmente in prestito allo Spezia. A soli 17 anni il centrocampista si è già ritagliato uno spazio importante in Serie B e le sue prestazioni avrebbero attirato l’interesse di diverse squadre. Il club ducale per questo si sarebbe mosso con anticipo, incontrando a Collecchio l’agente Giuseppe Riso per sondare la possibilità di un’operazione in prestito, magari con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Milan.

Nei discorsi tra i due club sarebbe poi spuntato anche il nome di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 quest’anno a Lecce. La punta, ferma a box, è alla ricerca di rilancio dopo una stagione complicata.

E sullo sfondo per il Milan resta poi sempre il profilo di Mateo Pellegrino, punta del Parma già segnalato in passato al Milan per rinforzare il reparto offensivo.

