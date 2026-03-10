Ciclismo, Tirreno Adriatico: oggi primo arrivo in salita e sterrato, il programma

E’ cominciata ieri la Tirreno-Adriatico 2026. La Corsa dei Due Mari è partita con il successo a cronometro dell’italiano Filippo Ganna.

Tirreno-Adriatico: la tappa di oggi

La Tirreno-Adriatico 2026 parte bene per l’Italia con il successo di Filippo Ganna. Nella cronometro inaugurale di Lido di Camaiore il gigante piemontese ha messo subito le cose in chiaro, prendendosi la prima maglia di leader della Corsa dei Due Mari. Una prova importante quella del campione della INEOS Grenadiers, capace di rifilare distacchi importanti a tutti, compreso il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo al traguardo.

La tappa di oggi però promette scintille. Il secondo appuntamento, da Camaiore a San Gimignano, è lungo 206 chilometri e ha il sapore di una piccola classica di primavera. Nella prima parte il gruppo può respirare, con un percorso scorrevole che attraversa la Toscana senza grandi difficoltà. Ma la corsa potrebbe cominciare ad accendersi avvicinandosi al traguardo volante di Pomarance e soprattutto sul GPM di Castelnuovo Val di Cecina, piazzato al chilometro 148.

Negli ultimi chilometri, entrando nel territorio delle torri di San Gimignano, i corridori troveranno quasi 7 chilometri di sterrato, un terreno ruvido e selettivo che ricorda le grandi battaglie sulle strade bianche. Qui la corsa può esplodere. E a rendere il finale ancora più crudele c’è lo strappo conclusivo, breve ma violentissimo, con pendenze che toccano il 15%. Un trampolino perfetto per chi vuole far classifica.

Insomma, la tappa pare scritta per i grandi uomini da classiche. Sarà subito duello tra il belga Wout van Aert, leader del Team Visma-Lease, e il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates–XRG.

Ma il nome che accende la fantasia è soprattutto quello di Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse della Alpecin ha tutto per far saltare il banco e prendersi la testa della classifica. Sarà l’olandese l’uomo da battere.

Tirreno-Adriatico: orari tappa 10 marzo

La tappa scatterà alle 10.55 da Camaiore con arrivo previsto intorno nel primo pomeriggio, prima della 16.00 a San Gimignano.

La corsa sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 a partire dalle 15.00. Per chi preferisce seguirla online, sarà possibile vedere la tappa anche in streaming su RaiPlay, Eurosport 2, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

