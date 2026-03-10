Paralimpiadi 2026: il programma di oggi 10 marzo e gli italiani in gara

Giornata caldissima alle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, la rassegna entra nel vivo con una giornata ricchissima di finali e con ben 12 medaglie d’oro in palio.

Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina: le gare di oggi

Tornano oggi gli appuntamenti di Milano-Cortina per le Paralimpiadi Invernali 2026. Si sfidano equamente divisi uomini e donne. Sulle piste e sui tracciati di fondo si annuncia spettacolo, con l’Italia pronta a giocarsi carte importanti davanti al pubblico di casa.

Grande attenzione allo sci alpino, dove si assegneranno le medaglie della combinata: prima il superG al mattino, poi nel pomeriggio lo slalom decisivo. Gli azzurri sperando di essere protagonisti con Chiara Mazzel e Martina Vozza nelle gare femminili, mentre tra gli uomini riflettori puntati su Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro, pronti a dare battaglia nelle rispettive categorie.

Spazio poi anche allo sci di fondo, dove la giornata sarà dominata dalla sprint in tecnica classica. Dopo le qualificazioni del mattino si entrerà nel vivo con semifinali e finali nel primo pomeriggio. L’Italia si affida alla velocità e alla grinta di Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola, Marco Pisani e Mattia Dal Pastro, tutti pronti a inseguire un posto nelle manche decisive.

Ma il programma non si ferma qui. Nel curling a squadre miste continua il round robin con l’Italia impegnata contro la Gran Bretagna e poi contro la Norvegia: sul ghiaccio Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra.

Grande attesa anche per lo sledge hockey, dove gli azzurri affronteranno la Germania in una sfida importante per il cammino nel torneo.

Dunque, anche oggi andrà in scena una giornata lunga ed intensa, con un programma ricco per accompagnare i telespettatori per tutta la giornata con l’Italia che sogna nuove medaglie.

Ma dove vedere le gare di oggi? La diretta televisiva sarà disponibile su Rai 2 HD dalle 8.45 alle 13.00 e su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 21.50, con streaming su Rai Play.

Milano-Cortina: 10 marzo, le medaglie di oggi e gli italiani

Orario Competizione Italiani in gara Dove vederla 9:00 Sci alpino – Combinata femminile VI (superG) Chiara Mazzel, Martina Vozza Rai 2 / Rai Play 9:35 Curling misto – Round robin: Gran Bretagna-Italia Bich, Marchese, Menardi, Ronzani, Turra Rai 2 / Rai Play 9:40 Sci alpino – Combinata maschile VI (superG) Giacomo Bertagnolli Rai 2 / Rai Play 9:40 Sci alpino – Combinata maschile standing (superG) Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla Rai 2 / Rai Play 9:40 Sci alpino – Combinata maschile sitting (superG) René De Silvestro Rai 2 / Rai Play 9:55 Sci di fondo – Sprint maschile sitting (qual.) Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola, Marco Pisani Rai 2 / Rai Play 10:05 Sledge hockey – Italia vs Germania Nazionale italiana Rai 2 / Rai Play 10:35 Sci di fondo – Sprint maschile standing (qual.) Mattia Dal Pastro Rai 2 / Rai Play 12:15-13:10 Sci di fondo – Semifinali sprint (varie categorie) Possibili azzurri qualificati Rai Sport / Rai Play 13:00 Sci alpino – Combinata (slalom, tutte le categorie) Mazzel, Vozza, Bertagnolli, Pelizzari, Bendotti, Palla, De Silvestro Rai Sport / Rai Play 13:22-14:01 Sci di fondo – Finali sprint Eventuali azzurri qualificati Rai Sport / Rai Play 18:35 Curling misto – Italia vs Norvegia Bich, Marchese, Menardi, Ronzani, Turra Rai Sport / Rai Play

