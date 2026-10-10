Tennis in tv, WTA 1000 Wuhan su Sky e NOW: Paolini unica azzurra in singolare

Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre l’ultimo WTA 1000 della stagione. Jasmine Paolini sarà in gara anche nel doppio con Sara Errani. Diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, con campi aggiuntivi attraverso Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW.
La stagione del grande tennis prosegue su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre va in scena l’edizione 2026 del Dongfeng Voyah Wuhan Open, ultimo torneo WTA 1000 della stagione.
Nel tabellone di singolare ci sarà una sola italiana: Jasmine Paolini, impegnata anche nel doppio insieme a Sara Errani.
WTA Wuhan, dove vedere il torneo in tv e streaming
Il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, con appuntamenti anche su Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Il torneo sarà disponibile inoltre in streaming su NOW.
Per gli abbonati Sky sarà attivo anche Sky Sport Plus: attraverso il canale 203 e il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass connesso a Internet, sarà possibile accedere alle immagini in diretta dai campi dei tornei e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.
Su NOW sarà invece disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle immagini live dai campi di gioco prodotte da ATP e WTA.
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WTA 1000 Wuhan, il programma su Sky e NOW
Lunedì 12 ottobre
Sky Sport Arena: dalle ore 5 – prima giornata WTA 1000 Wuhan
Martedì 13 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle ore 5 – seconda giornata WTA 1000 Wuhan
Mercoledì 14 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle ore 5 – terza giornata WTA 1000 Wuhan
Giovedì 15 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle ore 5 – quarta giornata WTA 1000 Wuhan
Venerdì 16 ottobre
Sky Sport Tennis: ore 5 – primo quarto di finale; ore 7 – secondo quarto di finale
Sky Sport Max: ore 7 – secondo quarto di finale; ore 9 – terzo quarto di finale; ore 13 – quarto quarto di finale
Sabato 17 ottobre
Sky Sport Max: ore 11 – prima semifinale; ore 12.30 – seconda semifinale
Domenica 18 ottobre
Sky Sport Max: ore 12.30 – finale
Aggiornamenti anche sul digitale
Notizie, aggiornamenti e approfondimenti sul torneo saranno disponibili anche su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.
Gli abbonati potranno inoltre seguire Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, con analisi, storie e approfondimenti sui protagonisti del circuito.