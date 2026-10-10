Shanghai Masters, Arnaldi eliminato al secondo turno: Fritz vince in due set

Il ligure, numero 38 del mondo, cede allo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-4 e saluta il penultimo Masters 1000 della stagione.
Matteo Arnaldi esce di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, penultimo torneo Atp Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center.
Il tennista ligure, numero 38 del ranking mondiale, è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Fritz supera Arnaldi 7-5 6-4
Il match si è chiuso in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in favore dello statunitense.
Per Arnaldi termina così il cammino nel torneo di Shanghai, che mette in palio un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.