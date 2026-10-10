WNBA, Zandalasini vola in finale con Golden State: Aces battute 3-0

Le Valkyries chiudono la semifinale senza sconfitte imponendosi 87-77 al supplementare in gara-3 a Las Vegas. Per l’azzurra 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi. In finale sfida alle Atlanta Dream.

Cecilia Zandalasini vola in finale WNBA con le Golden State Valkyries. La formazione della giocatrice azzurra ha battuto le Las Vegas Aces anche in gara-3, chiudendo sul 3-0 la serie di semifinale dei playoff.

Alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas la sfida si è decisa soltanto al supplementare. Dopo il 71-71 dei tempi regolamentari, Golden State ha preso il controllo dell’overtime imponendosi con il punteggio di 87-77 contro le campionesse in carica.

Zandalasini, 7 punti nella vittoria delle Valkyries

Buon contributo anche di Cecilia Zandalasini, che ha chiuso la partita con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, partecipando così al successo che ha consegnato alle Valkyries l’accesso alla serie decisiva per il titolo.

Golden State completa dunque la semifinale con tre vittorie in altrettante partite e può ora concentrarsi sull’ultimo atto della stagione.

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Finale contro le Atlanta Dream dal 17 ottobre

Ad attendere Zandalasini e compagne ci saranno le Atlanta Dream, che hanno a loro volta chiuso sul 3-0 la propria semifinale contro le New York Liberty.

La serie per l’assegnazione del titolo WNBA scatterà sabato 17 ottobre. Gara-1 si disputerà al Chase Center di San Francisco.