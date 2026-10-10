Europei paralimpici, Giordan campione nella sciabola: bronzo per Markowska e Castro

Tre medaglie per l’Italia nella giornata di ieri a Cardiff: primo titolo europeo individuale per Edoardo Giordan, prima medaglia continentale individuale per Julia Markowska. Terzo posto anche per Amelio Castro.

Un oro e due bronzi per l’Italia nella quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. Ieri, venerdì 9 ottobre, Edoardo Giordan si è laureato campione d’Europa nella sciabola maschile categoria A, mentre Julia Markowska ha conquistato il bronzo nella spada femminile B e Amelio Castro ha chiuso al terzo posto nella sciabola maschile B.

Per Giordan si tratta del primo titolo europeo individuale dopo quattro precedenti partecipazioni alla rassegna continentale. Prima medaglia individuale in un Europeo, invece, per Markowska.

Giordan campione d’Europa nella sciabola A

Grande protagonista della giornata è stato Edoardo Giordan. Il romano delle Fiamme Oro, bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ha iniziato il proprio percorso battendo 15-9 negli ottavi il “neutrale” Karpov.

Nei quarti ha poi superato il greco Ntounis, assicurandosi così la quarta medaglia individuale della carriera in un Campionato Europeo. In semifinale Giordan ha sconfitto l’ucraino Artem Manko per 15-9.

In finale l’azzurro ha completato la sua giornata imponendosi per 15-10 sull’ungherese Richard Osvath, conquistando il titolo continentale.

Nella stessa gara Mattia Galvagno è stato eliminato negli ottavi e ha concluso al 14° posto.

Prima medaglia europea individuale per Markowska

Nella spada femminile categoria B è arrivato il bronzo di Julia Markowska. L’azzurra ha superato negli ottavi la “neutrale” Kastsiuchkova per 15-4 e nei quarti l’olandese Tenkink per 5-1.

In semifinale Markowska ha sfiorato l’accesso alla finale, arrendendosi per 15-14 alla polacca Karolina Strawinska. Per lei è comunque arrivata la prima medaglia individuale in un Europeo.

Sofia Brunati ha invece concluso la prova in 14ª posizione.

Bronzo per Castro, escluso Paolucci

Nella sciabola maschile categoria B è salito sul terzo gradino del podio anche Amelio Castro, già argento nella spada a Cardiff.

Castro ha battuto 15-5 il britannico Shah prima di essere eliminato nei quarti dal britannico Coutya. Il bronzo è poi arrivato in seguito all’esclusione di Gianmarco Paolucci, che aveva raggiunto la semifinale.

Durante la fase preliminare di controllo delle armi a Paolucci è stato contestato l’utilizzo di un cuscino sulla carrozzina non conforme al regolamento. La delegazione italiana ha ritenuto corretta la decisione e non l’ha impugnata.

Paolucci aveva precedentemente battuto 15-1 il polacco Pawelko negli ottavi e 15-9 il greco Triantafyllou nei quarti.

Andrea Jacquier ha chiuso al sesto posto dopo aver superato 15-8 il “neutrale” Ivaniev negli ottavi ed essere stato sconfitto 15-13 dal polacco Castro nei quarti. Davide Costi ha terminato al 22° posto.

Oggi si chiude il programma delle gare individuali

Nella spada femminile categoria A Sofia Garnero, reduce dal bronzo conquistato nel fioretto, ha concluso al nono posto.

Oggi, sabato 10 ottobre, si chiuderà il programma delle gare individuali con il fioretto maschile e la sciabola femminile.

Per l’Italia saranno in pedana Mattia Galvagno, Emanuele Lambertini e Luca Platania nel fioretto categoria A, Michele Massa e Gianmarco Paolucci nella B e Leonardo Rigo nella C.

Tra le sciabolatrici azzurre gareggeranno Loredana Trigilia nella categoria A e Sofia Brunati, Julia Markowska e Andreea Mogos nella B.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di World Abilitysport.