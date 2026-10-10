Rugby in tv oggi, Zebre-Edinburgh e Scarlets-Benetton su Sky e NOW: orari e canali

Terza giornata dello United Rugby Championship con entrambe le franchigie italiane in campo sabato 10 ottobre. Zebre alle 16 contro Edinburgh, Benetton alle 18.30 sul campo degli Scarlets. Prosegue oggi, sabato 10 ottobre, lo United Rugby Championship con la terza giornata della competizione e con entrambe le franchigie italiane impegnate. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Zebre-Edinburgh alle 16 Il primo appuntamento vedrà protagoniste le Zebre, che alle 16 ospiteranno l’Edinburgh allo Stadio Lanfranchi di Parma. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Telecronaca di Francesco Pierantozzi, con il commento di Andrea De Rossi. Scarlets-Benetton alle 18.30 Alle 18.30 sarà invece il turno del Benetton, impegnato in Galles sul campo degli Scarlets. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena, con telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it United Rugby Championship, il programma su Sky e NOW Sabato 10 ottobre

Ore 16 – Zebre-Edinburgh – Sky Sport Arena e Sky Sport 257

Ore 18.30 – Scarlets-Benetton – Sky Sport Arena Su Sky Sport 24 saranno disponibili notizie, interviste e highlights delle partite. Approfondimenti anche sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito SkySport.it e sull’App Sky Sport.