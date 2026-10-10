MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint a Mandalika: ora è primo nel Mondiale

Marc Marquez sorprende tutti nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2026, gara 17 della MotoGP, e prende il comando della classifica generale nonostante una qualifica non impeccabile.

La staccata di Marc Marquez e l’incidente di Marco Bezzecchi

Sulla pista di Mandalika, favorevole all’Aprilia e che in passato non ha mai dato gioie all numero 93, il pilota catalano della Ducati conquista la vittoria numero 8 dell’anno nelle gare brevi.

Tutto succede già al via, nella staccata di curva 1. Il campione entra molto forte per infilarsi all’interno delle Aprilia, ma avendo ancora più all’interno la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio deve allargare leggermente la traiettoria. Nell’azione finiscono a terra senza colpe Raul Fernandez, scattato dalla pole, e il favorito Marco Bezzecchi. L’episodio viene considerato un normale “incidente di gara”, con entrambi i piloti classificati in fondo al gruppo a 13 giri. Con le altre Aprilia subito fuori dai giochi, Jorge Martin trova strada libera per scappare da solo in testa. Lo spagnolo allunga giro dopo giro e porta il suo vantaggio a circa 1.5 secondi, dando l’impressione di avere ormai in mano la vittoria in solitaria.

La corsa però cambia quando Martin rallenta di proposito e questo permetta a Marquez, che lo insegue, di superare. Il pilota Aprilia ha infatti bisogno di alzare la pressione della gomma anteriore per evitare penalità. La gestione di Martin però non funziona: lascia troppo spazio al rivale della Ducati e fa molta fatica a chiudere il gap. Al penultimo giro commette anche un errore e perde altre 2 posizioni a favore dell’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e della Ducati di Di Giannantonio.

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Jorge Martin in difficoltà ed il podio con Ai Ogura

Marquez vince così in 1:30.479 davanti a Ogura, 2° a +0.509, e Di Giannantonio, 3° a +0.835.

Martin chiude 4° a +1.947 precedendo Alex Marquez (+3.410), Pedro Acosta su KTM (+5.478), Fermin Aldeguer (+7.036) e Francesco Bagnaia, 8° a +10.039. Seguono le Yamaha di Fabio Quartararo (+10.248) e Alex Rins (+13.288), poi Enea Bastianini (+16.834), Johann Zarco (+17.646), Jack Miller (+18.285), Franco Morbidelli (+18.956) e Luca Marini (+19.227).

In classifica generale Marquez vola al comando con 4 punti su Martin, 59 su Bezzecchi, 96 su Acosta, 97 su Ogura, 106 su Di Giannantonio e 127 su Fernandez.