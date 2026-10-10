Boxe: Francesco De Rosa Campione d’Europa dei pesi supergallo

A Calangianus, in Sardegna, Francesco De Rosa supera ai punti il rumeno Ionut Baluta e diventa il nuovo campione europeo dei pesi supergallo.

Francesco De Rosa prende il largo contro un Ionut Baluta troppo passivo

Francesco De Rosa è Campione. Per il pugile di Salerno a 29 anni arriva la soddisfazione più grande della carriera grazie al verdetto unanime dei tre giudici, che chiudono la sfida con i punteggi di 116-112, 117-111 e 118-111.

Dopo un primo round di studio, già nella seconda ripresa il campano alza il ritmo e fa sentire i suoi colpi. Baluta, che ormai da anni ha base in Spagna, resta troppo fermo, fatica a leggere la rapidità del rivale e mostra poche idee quando viene chiuso alle corde. La prima parte del match è tutta del pugile italiano, che spinge bene anche nel quarto round. Nella quinta ripresa la gara si fa molto più accesa e dura, soprattutto per merito di De Rosa. Il salernitano colpisce spesso e costringe un Baluta confuso a rifugiarsi più volte sulle corde. Il sinistro e i montanti del padrone di casa fanno la differenza e arrivano con continuità sul volto del rumeno. Nel settimo e ottavo round De Rosa gestisce con autorità senza rallentare, tenendo il comando tattico su un avversario bloccato.

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Il tentativo di Ionut Baluta e la festa finale di Francesco De Rosa

Pur senza continuità nella sua boxe, il rumeno ha comunque una carta da giocare e prova a sorprendere il pugile azzurro con qualche colpo isolato, potente e perchè no anche fuori dagli schemi. De Rosa però resta sempre attento e non concede distrazioni.

Anzi, alla fine della nona ripresa Baluta appare in equilibrio precario e dà la sensazione di non poter reggere fino al dodicesimo round. Nel decimo assalto il pugile di base in Spagna tenta il tutto per tutto tirando colpi pesanti e per circa 15 secondi mette in difficoltà il salernitano, che però recupera in fretta. A 30 secondi dal termine del round Baluta barcolla e lega di continuo per resistere, mentre il pubblico di Calangianus canta per De Rosa. Anche nella undicesima ripresa il campano colpisce in ogni modo un rivale ormai solo in difesa, ma sceglie di non forzare alla ricerca del ko sapendo di avere la vittoria in pugno fino alla gioia del verdetto.