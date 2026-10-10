Lombardia 2026: Evenepoel sfida Del Toro, Ciccone cerca l’impresa – percorso ed orari

Giro di Lombardia, l’attesa è finita. L’ultima classica dell’anno manda in archivio la stagione ciclistica. Senza Pogacar ai nastri di partenza, la gara da Bergamo a Como diventa un traguardo aperto a molti.

Le montagne verso Como e il duello Evenepoel-Seixas

Oggi il Giro di Lombardia 2026. La corsa parte alle 11:00 da Bergamo con arrivo a Como intorno alle 16:15, al termine di 239 chilometri piuttosto duri.

Il percorso sarà duro. Le diciotto squadre WorldTour affrontano subito la salita di Bocche del Gavarno e il Selvino, ascesa di 10,1 chilometri al 5,9%. Poi la strada sale ancora sul Colle del Berbenno, 4,5 chilometri al 6,5%, e verso Valpiana, 10,1 chilometri al 6,1%. La pianura dura poco. Il gruppo scala il Colle Brianza da Giovenzana trovando pendenze massime del 16%. Il momento chiave arriva sulla Madonna del Ghisallo, 8,2 chilometri al 6,2% a circa 50 chilometri dal traguardo, prima dell’ingresso nel circuito conclusivo. Nel finale i corridori passano sul Civiglio e scalano due volte il San Fermo della Battaglia, con l’ultimo scollinamento a soli 5 chilometri dall’arrivo.

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Giro di Lombardia: i favoriti

Senza Tadej Pogacar in gruppo, la corsa cambia volto e perde il suo dominatore. Remco Evenepoel parte con i favori del pronostico per migliorare il podio della passata edizione, ma con rivali affamati. Isaac Del Toro si annuncia in gran forma, aiutato dal campione del mondo Brandon McNulty. Paul Seixas ha fame di rivincita dopo le delusioni iridate, mentre Tom Pidcock, secondo in Emilia e alla Tre Valli Varesine, punta a creare almeno confusione per magari risolvere la gara in uno sprint ristretto.

Per quanto riguarda i colori azzurri, l’Italia confida soprattutto in Giulio Ciccone, come confermato da Damiano Cunego a Sportface. Lo scalatore abruzzese corre la sua ultima gara con la maglia della Lidl-Trek e vuole sfruttare l’ottima forma fisica per dimenticare il finale amaro degli Europei. Insieme a lui le attese ricadono su Davide Piganzoli, che ha da poco vinto il Giro dell’Emilia e vuole tornare protagonista tra i nomi pesanti del gruppo. Christian Scaroni arriva dal bronzo continentale e ha mostrato una bella condizione alla Tre Valli Varesine. Giulio Pellizzari spera in un buon piazzamento per ritrovare morale dopo una stagione opaca, mentre il giovane Lorenzo Finn assapora per la prima volta il clima di una classica monumento.

Come vedere la gara in tv

Come vedere la gara di oggi? Per seguire la corsa in tv in chiaro il canale sarà Rai Sport HD a partire dalle 10:35, per poi passare sul canale principale di Rai 2 alle 14:00.

A pagamento il Giro di Lombardia sarà visibile in streaming e sulle pay tv iniziano sempre alle 10:35 attraverso RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.