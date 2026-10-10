Roma premia i campioni del 2026: attesa per i Collari d’Oro lunedì 12 ottobre

Lunedì 12 ottobre Roma diventa la sede delle premiazioni nello sport italiano con la consegna dei Collari d’Oro ai medagliati di Milano Cortina e ai campioni iridati.

Da Brignone a Vittozzi: i volti delle medaglie sulla neve

La palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa ospiterà l’evento. I riflettori sono puntati sugli atleti che hanno dominato le Olimpiadi Invernali del 2026 e non solo.

Chi vince per la prima volta riceve il Collare d’Oro, chi lo ha già vinto prende il Diploma d’Onore. I tecnici ottengono invece la Palma d’Oro.

La lista dei premiati è lunghissima. Federica Brignone ha conquistato l’oro in gigante e in supergigante, mentre Lisa Vittozzi ha vinto nel biathlon. Entrambe riceveranno il Diploma d’Onore. Lo stesso premio andrà a Francesca Lollobrigida, vincitrice in 2 occasioni nello speed skating, e a Simone Deromedis, primo nello skicross. Hanno ottenuto la massima onorificenza per la volta inaugurale gli slittinisti Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder. Spazio anche per i traguardi raggiunti nelle staffette dello short track misto e dello speed skating maschile, gare di grande solidità per il movimento.

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La vela di Giubilei e gli assenti illustri, da Sinner a Berrettini

Oltre agli sport invernali, la premiazione riguarda gli atleti iridati delle discipline olimpiche e paralimpiche. Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini festeggeranno il Collare d’Oro grazie ai successi ottenuti nella vela. La scherma continua a proporre nuovi talenti, con Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio al loro esordio sul palco dei premiati, mentre il gruppo del canottaggio ha visto imporsi Luca Chiumento e compagni. Francesco Fortunato, vincente ai mondiali a squadre di marcia, entra nella lista degli insigniti. Spazio anche ai campioni paralimpici e sui vincitori delle Deaflympics estive del 2025. Premiate anche le società sportive, con Napoli e Fiorentina.

L’appuntamento dovrà però fare a meno di alcuni volti noti del panorama internazionale. Jannik Sinner, vincitore a Wimbledon, non prenderà parte alla cerimonia romana. Insieme al tennista mancheranno all’appello Sara Errani, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. Assente motivata anche Sara Curtis per il nuoto.