Tennis, Flavio Cobolli vince il Torneo di Acapulco: è top 15 ATP

Altra giornata storica per l’Italia del Tennis con tre italiani in top 15 grazie alla vittoria in Messico di Flavio Cobolli, che conquista l’ATP 500 di Acapulco battendo in finale Frances Tiafoe.

ATP 500 di Acapulco: Cobolli vince in finale contro Tiafoe

Nella notte italiana Flavio Cobolli è riuscito a superare Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4) 6-4 dopo due ore e undici minuti di partita.

Quinta testa di serie, l’azzurro supera l’ottava del seeding e da lunedì entrerà per la prima volta tra i primi 15 del ranking mondiale.

Il primo set è una sfida di nervi. Tiafoe annulla subito una palla break nel secondo game e, per lunghi tratti, i servizi dominano gli scambi. I game scorrono senza scossoni fino al nono e decimo gioco, entrambi interminabili, con lo statunitense costretto anche a salvare un set point. Al tiebreak Tiafoe prova l’allungo sul 3-1, ma Cobolli resta lucido, recupera sul 3-3 e dal 3-4 infila quattro punti consecutivi per chiudere 7-4 dopo 71 minuti.

Nel secondo parziale l’italiano alza ulteriormente il livello. Dopo un avvio equilibrato, piazza un parziale devastante di 12 punti a 3 che lo porta dall’1-2 al 4-2. Tiafoe reagisce, annulla due palle per il 5-2 e trova il controbreak del 4-4, ma paga lo sforzo. Cobolli non trema: nuovo break nel nono game e chiusura 6-4 al secondo championship point.

I numeri certificano il predominio dell’azzurro: 84 punti vinti contro 72, ben 33 vincenti contro 20 a fronte di 28 errori non forzati per parte. Decisivo il servizio nei momenti chiave, con 10 ace e percentuali migliori sia con la prima (79% contro 73%) sia con la seconda (47% contro 44%).

Ranking ATP: tre italiani in top 15, è storia

Il successo ad Acapulco vale per Cobolli 450 punti netti e lo proietta dal numero 20 al 15 del mondo, suo nuovo best ranking. Superati in un colpo solo anche Karen Khachanov e Andrey Rublev.

L’Italia diventa così l’unico Paese con tre giocatori in top 15: davanti a lui ci sono Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Per Cobolli, che non aveva cominciato l’anno nel migliore dei modi, ora l’obiettivo è la top 10 se lo stato di forma sarà questo, sarebbe straordinario.

