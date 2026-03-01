SportFace TV: gli appuntamenti in diretta di oggi domenica 1 marzo

Domenica 1° marzo da vivere interamente su Sportface visti i tantissimi eventi in programma sulla nostra piattaforma. Dall’atletica alla scherma, passando per la ginnastica artistica: lo spettacolo è garantito su SportFace TV.

Gli appuntamenti di oggi, 1° marzo

Si comincia alle 9:00 dal PalaCasali di Ancona con i Campionati Italiani Assoluti Indoor: di atletica leggera, tappa fondamentale in vista dei Mondiali indoor di Torun (Polonia) in programma dal 20 al 22 marzo. In pedana e in pista tante stelle azzurre, tra cui i medagliati olimpici Dallavalle, Palmisano e Fabbri, oltre agli ori europei indoor Dosso e Iapichino.

Alle 10:00 spazio alla finale nazionale dei Campionati Italiani invernali di lanci Mariano Comense (Como). In palio diciotto titoli, con tanti atleti impegnati nella preparazione verso gli Europei di lanci di Nicosia del 14 e 15 marzo.

Sempre alle 10:00, appuntamento con la prima tappa del nuovo circuito di scherma Fencing for All, gara a squadre miste di spada che vedrà insieme atleti olimpici neurotipici e atleti autistici o con disabilità intellettiva. L’evento si svolge al Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

Alle 13:00 iniziano i Campionati Italiani Under 23 di scherma a Caorle (VE), con quasi 800 atleti in pedana per l’assegnazione di sei titoli della categoria intermedia tra Giovani e Assoluti.

Alle 14:00 riflettori accesi sulla ginnastica artistica con il debutto del Campionato Nazionale di Serie A1 al PalaPanini di Modena: i migliori ginnasti e ginnaste d’Italia sono pronti a inaugurare la nuova stagione agonistica dei grandi attrezzi.

