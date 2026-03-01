Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passo

Sulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.
Sofia Goggia domina il secondo superG di Soldeu e consolida la leadership in Coppa del Mondo
Sofia Goggia torna alla vittoria. Dopo una prova opaca nella gara disputata ieri sui Pirenei, la fuoriclasse bergamasca ha risposto da campionessa, conquistando la seconda vittoria stagionale nella specialità e rilanciando con forza la propria candidatura alla Sfera di Cristallo di superG.
Goggia ha costruito il suo trionfo nel terzo settore del tracciato, più tecnico rispetto al lungo tratto iniziale pianeggiante. È lì che l’azzurra ha fatto la differenza, interpretando al meglio linee e velocità e staccando nettamente la concorrenza. Scesa con il pettorale numero 11, ha chiuso con 24 centesimi di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher e 31 sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Ai piedi del podio la svizzera Corinne Suter, quarta a 60 centesimi, e l’italiana Laura Pirovano, quinta a 77.
Sfortuna per Federica Brignone che nella seconda parte del tracciato pareggia i tempi della Goggia ma non recupera il distacco accumulato. Come spiegato da Sofia, anche nella discesa di ieri, la traiettoria studiata più pulita non si era tradotta in quella più veloce, anche per questo la Goggia ieri non era riuscita ad esprimersi al meglio.
Classifica Coppa del Mondo di superG
Il successo odierno vale 100 punti fondamentali in ottica classifica di specialità. Complice anche la settima posizione della neozelandese Alice Robinson, Goggia rafforza il pettorale rosso di leader del superG, ampliando il margine sulle dirette rivali. In questa gara l’azzurra ha inflitto 64 punti a Robinson, portando il vantaggio complessivo a 84 lunghezze. Più ampio il distacco su Aicher, ora terza a 116 punti.
Con due sole gare ancora in calendario (l’8 marzo in Val di Fassa e il 22 marzo a Lillehammer, in Norvegia, in occasione delle finali) la sciatrice italiana vede sempre più vicina la conquista della Coppa di specialità.
Sofia Goggia (Italia) – 420
Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 336
Emma Aicher (Germania) – 304
Ester Ledecka (Cechia) – 220
Romane Miradoli (Francia) – 210
Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – 209
Malorie Blanc (Svizzera) – 193
Lindsey Vonn (USA) – 190
Kira Weidle-Winkelmann (Germania) – 165
Cornelia Huetter (Austria) – 163
Laura Pirovano (Italia) – 149
Elena Curtoni (Italia) – 134