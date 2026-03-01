MotoGP: in Thailandia vince Marco Bezzecchi, foratura per Marquez

Della caduta nella Sprint alla vittoria nella gara di questa mattina. Marco Bezzecchi inaugura la stagione 2026 del Motomondiale con un successo netto sul circuito di Buriram, imponendosi nel primo gran premio del Mondiale MotoGP.

Bezzecchi domina, sfortuna per Marq Marquez

Bezzecchi conferma confermando quanto di buono aveva mostrato nei test e nelle prove del weekend.

Il pilota romagnolo di Aprilia Racing vince senza lasciare scampo agli avversari grazie ad una partenza incisiva ed ad un ritmo insostenibile per tutti. Un dominio dall’inizio alla fine che certifica la superiorità tecnica e sportiva anche di Aprilia almeno in Thailandia.

Per Bezzecchi si tratta della terza affermazione di fila, considerando anche le ultime due gare del 2025 a Gran Premio del Portogallo e al Gran Premio della Comunità Valenciana. Il conto personale sale così a sette successi in MotoGp, tredici complessivi nel Motomondiale.

Secondo posto per Pedro Acosta con la Red Bull KTM Factory, limitando i danni su una pista poco favorevole alla KTM e conquistando punti pesanti per il campionato. Grazie al successo nella Sprint, Acosta lascia la Thailandia da leader della classifica generale.

Ma a regnare è Aprilia che centra anche il terzo posto con Raul Fernandez, autore di una gara solida e concreta. Ai piedi del podio chiude Jorge Martin, competitivo al rientro dopo la doppia operazione invernale, mentre sorprende ancora Ai Ogura, quinto e sempre più convincente.

Bilancio nero invece per Ducati. Marc Marquez, in lotta per la top 3, è costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per una foratura della gomma posteriore. Le altre Desmosedici restano lontane dal podio: il migliore è Fabio Di Giannantonio, sesto. Giornata difficile anche per Checco Bagnaia, solo nono, mentre Alex Marquez termina la sua gara nella ghiaia.

La classifica piloti dopo il primo GP

Con il secondo posto nella gara lunga e la vittoria nella Sprint, Acosta guida il Mondiale con 7 punti di vantaggio su Bezzecchi e 9 su Fernandez. Più staccati Martin (-14), Ogura (-15), Brad Binder (-19), Di Giannantonio (-20) e Marc Marquez (-23). Bagnaia è decimo a -24.

Un avvio di stagione che lancia un messaggio chiaro: Aprilia c’è, Bezzecchi anche. E il 2026 potrebbe non essere più solo nel segno di Ducati come nelle ultime stagioni.

