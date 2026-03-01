Canottaggio, Campionato Mondiali Indoor: Andrea Panizza campione

Andrea Panizza si conferma tra i protagonisti assoluti del canottaggio mondiale conquistando il titolo iridato ai Campionati Mondiali di Canottaggio Indoor.

Panizza è campione del mondo sulla distanza dei 1000 metri, la stessa in cui appena quattro giorni prima aveva firmato il nuovo primato mondiale con uno straordinario 2’38”00.

Nella giornata di oggi il canottiere delle Fiamme Gialle e della SC Moto Guzzi ha messo a segno un’altra prova da incorniciare.

Al Centro Nazionale “Paolo d’Aloja” International Rowing Centre di Piediluco, in provincia di Terni, Panizza ha dominato la finale al remoergometro fermando il cronometro a 2’38”9. Una gara costruita con lucidità e coraggio: passaggio a metà gara in 1’17”4 e un vantaggio finale di ben due secondi e sette decimi sul danese Thomas Vinther. Sugli spalti e a bordo campo, il sostegno incessante dei compagni e delle compagne della Nazionale, insieme allo staff tecnico, ha fatto da cornice a una prestazione di altissimo livello.

L’azzurro, già vicecampione olimpico a Giochi Olimpici di Parigi 2024 e campione mondiale a Campionati Mondiali di Canottaggio 2025 nel quattro di coppia, aveva arricchito il suo bottino già nel pomeriggio di sabato con un argento nella prova sul minuto, totalizzando 428 metri. Una doppia fatica che rende il successo sui 1000 metri ancora più significativo.

«Mi sentivo bene e confidavo di poter firmare un altro record del mondo, come quello stabilito a casa con al mio fianco la bandiera di Filippo Mondelli, ma gareggiare alle 22:30, dopo aver disputato una gara sul minuto, non è stato semplice», ha spiegato Panizza al termine della prova.

Italia: i risultati di oggi

Non solo Panizza, la giornata è stata entusiasmante per tutto il movimento italiano. Oltre ai risultati dei Master, sono arrivati i due ori di Marta Piccininno (Canottieri Irno) nella categoria IAR6 femminile (290 metri nel minuto e 3’44”3 sui 1000), l’oro (3’31”2 sui 1000) e l’argento (324 metri nel minuto) di Demetra Boschi (Di-Bi Rowing) tra le Under 17 e l’argento di Sophie Souwer (SC Pescate), seconda nei 1000 metri con 3’14”3.

Il bilancio complessivo è importante con sette ori, quattro argenti e due bronzi.

