Mondiali di scherma: due argenti per l’Italia, oggi spada e sciabola

I campionati del Mondo di Scherma ad Hong Kong 2026 entrano nel vivo con il tabellone individuale. L’Italia insegue traguardi importanti dopo le medaglie conquistate nel fioretto maschile e nella spada femminile.

Le sfide in pedana di oggi: spada e sciabola

La quinta giornata di gare vede protagonisti gli atleti della spada maschile e della sciabola femminile.

Nel tabellone maschile, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli strappano il pass per gli ottavi di finale. Mencarelli supera il sudcoreano Park per 15-8 e l’israeliano Vilensky per 15-7, preparandosi ad affrontare il saudita Alomairi. Di Veroli fatica ma piega il marocchino Elkord 15-12 e vince 15-13 contro Schembri, garantendosi il match contro il francese Bardenet. Finisce invece al secondo turno il torneo di Matteo Galassi, eliminato per 12-15 dal russo Shvelidze dopo aver superato il portoghese Frazao all’esordio per 15-14.

Nella sciabola femminile, Michela Battiston si rende autrice di una grande rimonta contro l’ungherese Szucs, chiudendo 15-12 con 6 stoccate consecutive, dopo aver già battuto la kazaka Dospay 15-7. Mariella Viale avanza ai sedicesimi grazie al 15-10 inflitto alla statunitense Sullivan e attende l’ungherese Battai. Esce subito di scena Manuela Spica, sconfitta 9-15 dalla russa Mikhailova.

Macchi e Rizzi d’argento puro

Le prime medaglie sono invece arrivate ieri. Filippo Macchi porta a casa il suo primo podio iridato nel fioretto maschile. L’atleta toscano infila una serie di vittorie importanti, battendo i coreani Kim 15-13 e Im 15-12, il giapponese Saita 15-10 e il russo Borodachev per 15-14 in un assalto tiratissimo. Dopo aver dominato la semifinale contro il nipponico Iimura per 15-6, Macchi cede nell’atto conclusivo al ceco Choupenitch con un secco 3-15. Ottimo percorso anche per Tommaso Marini, fermato a un passo dalla zona medaglie.

Nella spada femminile, la 37enne Giulia Rizzi mette al collo un prezioso argento. Il cammino della friulana parte con i successi sull’indiana Lohan 15-14, sulla svizzera Favre 15-11 e sulla cinese Yu 13-12. Ai quarti vince il derby tricolore contro Alberta Santuccio con il punteggio di 15-7, per poi superare la polacca Brych 15-6 in semifinale. La medaglia d’oro le sfugge solamente al minuto supplementare, incassando la stoccata decisiva del 9-8 dalla sudcoreana Sera Song.

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