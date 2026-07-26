Sport in tv oggi domenica 26 luglio: GP Ungheria e Tour de France, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e la passerella conclusiva del Tour de France sugli Champs-Élysées guidano una domenica ricchissima. L’Italia affronta la Cina nella finale per il terzo posto della Nations League femminile, mentre gli azzurri sono protagonisti anche nella pallanuoto, nel rugby a 7 e nel basket. Sui canali dedicati di Sportface TV spazio alla ginnastica artistica su Volare TV e all’atletica su Atletica Italiana TV, con una programmazione completa anche su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Una domenica senza soste, con appuntamenti in programma fin dalle prime ore della notte italiana. I Mondiali di scherma entrano nelle fasi decisive della spada maschile e della sciabola femminile, mentre le World Cup di pallanuoto assegnano le medaglie sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Nel pomeriggio i riflettori saranno puntati sul Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e sull’ultima tappa del Tour de France, con l’arrivo a Parigi sugli Champs-Élysées. Il programma comprende inoltre volley, tennis, motocross, golf, atletica, vela, canottaggio, canoa velocità e Giochi del Commonwealth.

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Sport in tv oggi, domenica 26 luglio

02.00 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Qualificazioni Trap femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

03.00 – SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile individuale con Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli: diretta streaming su Fencing TV; dalle ore 12.00 diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD e diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e DAZN.

03.30 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Qualificazioni Trap maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

04.40 – SCHERMA (Mondiali) – Sciabola femminile individuale con Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica: diretta streaming su Fencing TV; dalle ore 12.00 diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD e diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e DAZN.

04.45 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Finale per il terzo posto Australia-Russia: diretta streaming su Eurovision Sport.

06.30 – PALLANUOTO (World Cup) – Finale per il terzo posto Australia-Italia: diretta streaming su Eurovision Sport.

07.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Carabina tre posizioni 50 metri maschile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

08.00 – PENTATHLON (Mondiali junior e Under 17 di Kaunas) – Qualificazioni Under 17 femminili e semifinali junior maschili: diretta streaming su UIPM TV.

08.15 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Finale per il primo posto Stati Uniti-Spagna: diretta streaming su Eurovision Sport.

08.55 – GOLF (Champions Tour) – ISPS Handa Senior Open, quarto giro: diretta dalle ore 14.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – CANOA VELOCITÀ (Europei junior e Under 23 di Szeged) – Finali B e finali A: diretta streaming sul canale YouTube di Paddle Europe.

09.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali Under 23 di Duisburg) – Finali B e finali A: diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing.

09.25 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Terza giornata, prima sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

09.30 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Finale per il terzo posto Italia-Cina: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su VBTV e DAZN.

09.30 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Pistola 10 metri maschile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

09.30 – TUFFI (Campionati Italiani Assoluti) – Terza giornata: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

10.00 – PALLANUOTO (World Cup) – Finale per il primo posto Ungheria-Grecia: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 ed Eurovision Sport.

10.00 – NUOTO DI FONDO (Europei junior) – Staffette miste Under 19 e Under 16: diretta streaming su European Aquatics TV.

10.25 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MX2, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

10.30 – RUGBY A 7 (Rugby Europe Men’s 7s Championship Series di Spalato) – Semifinali e finali: diretta streaming su Rugby Europe TV e sul canale YouTube di Rugby Europe. Alle 13.04 la semifinale maschile Italia-Belgio; alle 20.00 la finale per il terzo posto e alle 21.00 la finale per il primo posto.

10.45 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MXGP, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

12.50 – CICLISMO FEMMINILE – Giro di Polonia, terza tappa Janowiec-Lublino di 101,4 chilometri: diretta streaming dalle ore 13.20 su Discovery+ e HBO Max.

13.15 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MX2, gara 1: diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Finale per il primo posto Brasile-Turchia: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su VBTV e DAZN.

14.00 – GOLF (PGA Tour) – 3M Open, quarto giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

Non prima delle 14.00 – TENNIS – WTA Amburgo, finale Bondar-Kopatsch: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Non prima delle 14.00 – TENNIS – WTA Praga, finale Snigur-Tagger: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

14.15 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MXGP, gara 1: diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

15.00 – FORMULA 1 – Gran Premio d’Ungheria, gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita dalle ore 17.50 su TV8 HD e tv8.it.

16.10 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MX2, gara 2: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay, mxgp-tv.com, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

17.00 – ATLETICA (Campionati Italiani) – Seconda giornata: diretta streaming su Atletica Italiana TV; dalle ore 19.00 anche in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.

17.10 – MOTOCROSS (GP Repubblica Ceca) – MXGP, gara 2: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay, mxgp-tv.com, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

17.30 – VELA – SailGP Portsmouth, seconda giornata: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming sul canale YouTube di SailGP.

17.50 – CICLISMO – Tour de France, ventunesima tappa Thoiry-Parigi Champs-Élysées di 88,7 chilometri: diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD; diretta streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

17.55 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Terza giornata, seconda sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – BASKET (Europei Under 18) – Italia-Spagna: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

Non prima delle 18.30 – TENNIS – ATP Estoril, finale Van Assche-Blockx: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ginnastica e atletica sui canali dedicati di Sportface TV

Doppio appuntamento con i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica su Volare TV, il canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla ginnastica.

10.45 – Volare TV – Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, All-Around femminile.

15.15 – Volare TV – Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, finali di specialità maschili.

Alle 17.00, invece, su Atletica Italiana TV sarà trasmessa la giornata conclusiva del Challenge Assoluto degli Italiani Assoluti su pista e marcia su strada, in programma a Firenze.

Non sono previsti oggi eventi su FCI Bike Live e Tiro a Volo TV: le rispettive dirette inizieranno lunedì 27 luglio.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

La programmazione di domenica 26 luglio propone film sportivi, podcast, approfondimenti, atletica, ginnastica e contenuti dedicati a Milano Cortina 2026.

00.17.07 – Old But Gold – Episodio 2

00.37.03 – Old But Gold – Episodio 1

01.00.20 – Jimmy Grimble

02.55.05 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

04.10.58 – Touchback – Il riscatto

06.29.31 – L’ultima sfida

08.34.12 – Old But Gold – Episodio 1

08.57.29 – Old But Gold – Episodio 2

09.17.25 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

09.28.00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

09.55.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

10.10.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

10.27.53 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

10.43.22 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

11.00.07 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

11.09.10 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

11.24.36 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

11.45.47 – INSIDE – Rossella Fiamingo

11.58.26 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

12.25.15 – Campionati Italiani Allievi Indoor di atletica – Ancona 2026 – Day 1

15.07.21 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

15.13.50 – Live Event – Campionato Nazionale Assoluto di ginnastica artistica 2026 – All-Around femminile e finali di specialità maschili

17.38.51 – Scienza dello Sport – Episodio 1

17.53.18 – Scienza dello Sport – Episodio 2

18.16.11 – Road to Milano Cortina 2026

18.45.51 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.49.17 – Casa Italia Milano Cortina 2026

20.05.33 – Giro della Valle d’Aosta 2026 – Terza tappa Saint-Christophe-Saint-Christophe

23.19.08 – All Around – International

23.32.49 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

23.49.44 – INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci, presidente FGI