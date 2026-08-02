Tennis, comincia l’ATP di Montreal: assente Sinner ma l’Italia spera, il tabellone

Da oggi 2 al 13 l’IGA Stadium di Montreal ospita il National Bank Open, Masters 1000 da 9.415.724 dollari. Sorteggiato il tabellone con 7 tennisti italiani che cercano la gloria sul cemento nordamericano approfittando dell’assenza di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Masters 1000 di Montreal: speranze azzurre

L’Italia spera in un’altra prima volta. Sul cemento dove Sinner conquistò il suo primo master 1000, tanti azzurri cercano nuova gloria.

Il tabellone del torneo è favorevole agli azzurri. Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi sono inseriti nel primo quarto. Il torinese, reduce dal terzo turno di Wimbledon dopo l’infortunio al polso, esordisce contro Tallon Griekspoor. I precedenti indicano un 2-0 per Sonego, ma chi vince troverà subito il numero 1 Alexander Zverev. Superato lo scoglio tedesco, si materializzerebbe un derby contro Arnaldi. Il ligure, testa di serie numero 32 e semifinalista al Roland Garros 2026, usufruisce di un bye e aspetta Fabian Marozsan o un qualificato.

Nel secondo quarto del tabellone figura Mattia Bellucci, chiamato a superare Sebastian Baez per sfidare Zizou Bergs e puntare al campione in carica Ben Shelton.

Il terzo quarto propone potenzialmente un incrocio ai quarti tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Musetti, numero 12 del seeding e fresco di 50 vittorie in carriera nei Masters 1000, parte al secondo turno contro Martin Landaluce o un qualificato, occhio al possibile incrocio con Jodar, Lehecka e De Minaur. Berrettini debutta invece con Mariano Navone, già sconfitto 3 volte su 3 sulla terra rossa, per poi guardare al match contro Valentin Vacherot.

La parte bassa del tabellone, con il quarto settore vede protagonisti Flavio Cobolli e Luciano Darderi, con la prospettiva di uno scontro diretto già agli ottavi. Cobolli, neo top 10 e numero 6 del tabellone dopo il titolo ad Acapulco in questo 2026, attende al secondo turno il vincente tra Yannick Hanfmann e un qualificato. Il tennista difende gli ottavi della scorsa edizione e punta a un terzo turno contro Tomas Martin Etcheverry.

Darderi, numero 20 del seeding e autore di una stagione eccellente culminata con la vittoria a Buenos Aires, debutta contro il canadese Gabriel Diallo o un qualificato. Se passerà il turno, si troverà di fronte con molta probabilità Andrey Rublev, in una riedizione della finale di Bastad. Solo battendo il russo, Darderi incrocerà la racchetta con Cobolli.

Dove vedere il torneo di Montreal?

Dove vedere le partite dal 2 al 13 agosto del torneo ATP 1000 di Montreal?

Sky Sport trasmetterà in diretta esclusiva la competizione maschile, in streaming su NOW. Tutti i campi saranno visibili su Sky Sport Plus e NOW Extra Match.

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