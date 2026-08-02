Chieti, Ginnastica ritmica: dominio azzurro prima dei Mondiali, i risultati

L’Italia della ginnastica ritmica impressiona a Chieti. Le azzurre conquistano tutte le classifiche al PalaTricalle di Chieti, imponendosi sulle rappresentative straniere.

Raffaeli d’oro nell’individuale, podio azzurro a metà

Il torneo internazionale ha visto la netta affermazione di Sofia Raffaeli. L’atleta delle Fiamme Oro vince la gara individuale raggiungendo quota 119 punti totali. I suoi parziali segnano 30.800 al cerchio, 29.300 alla palla, 29.700 alle clavette e 29.200 al nastro.

Dietro di lei si piazza la tedesca Viktoria Steinfeld, medaglia d’argento con 110.250 punti (27.900, 25.800, 28.450 e 28.100 nei vari attrezzi). Il terzo gradino del podio parla ancora italiano grazie a Viola Sella dell’Aeronautica Militare, che chiude a 106.750 punti.

Subito dietro, al quarto posto, Margherita Fucci della Cervia Ginnastica totalizza 105.200 punti. Presenti nazioni importanti come Francia, Germania, Siria, San Marino e Italia, in un evento targato Federazione Ginnastica d’Italia e Armonia d’Abruzzo.

La competizione è stata utilizzata dalle federazioni come banco di prova internazionale prima dei prossimi Campionati del Mondo. Dal 12 al 16 agosto, infatti, Francoforte ospiterà la rassegna iridata, tappa cruciale per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Vittoria a squadre e successo totale nel Team Ranking

Anche la gara a squadre ha visto le Farfalle azzurre salire sul gradino più alto del podio. Le azzurre hanno incantato gli spettatori totalizzando 51.650 punti. L’esercizio con le 5 palle ha ottenuto 25.700 punti, mentre il misto cerchi e clavette ha raggiunto 25.950 punti. La Germania si è classificata seconda con 51.200 punti (24.050 e 27.150 i parziali).

Il trionfo italiano si è completato con la vittoria nella classifica per Team. Questo risultato si ottiene sommando il punteggio della squadra con quello della miglior ginnasta individuale della stessa nazione. L’Italia ha ritirato il trofeo tra gli applausi del palazzetto, suggellando un en plein memorabile.

Le premiazioni hanno coinvolto diverse autorità. Erano presenti il presidente e la vicepresidente della Federginnastica, Andrea Facci e Fabrizia D’Ottavio. Hanno partecipato anche i vertici del Comitato Regionale Abruzzo, Barbara Giansante e Frank Marinelli.

Tra le figure internazionali presenti anche Vesna Radovic dell’European Gymnastics. Per le istituzioni locali sono intervenuti il sindaco Giovanni Legnini, l’Assessore Rita di Falco e il consigliere Giampiero Riccardo.