Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Canottaggio

Varese, Europei canottaggio: ieri 5 medaglie per l’Italia, il programma e gli orari di oggi

Antonio Lauro
-
Canottaggio
Il quattro di coppia maschile (ph Hamish Roots/Canottaggio.org)

L’Italia brilla subito agli Europei di canottaggio 2026. A Varese la spedizione azzurra vince 5 medaglie nella giornata inaugurale e punta a chiudere in bellezza.

La prima giornata: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi

La squadra azzurra sale sul podio 5 volte. I successi arrivano dalle specialità non olimpiche, dove le giovani coppie conquistano 2 ori.

Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo trionfano nel doppio pesi leggeri maschile, imitati da Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile.

Dal paralimpico arriva poi 1 argento nel 4 con mix PR3. Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti, Stanislau Litvinchuk e la timoniera Chiara Reto si piazzano dietro alla Gran Bretagna, relegando la Francia al 3° posto.

Nelle finali del due senza, l’Italia incassa 2 bronzi in gare disputate a 15 minuti di distanza. Laura Meriano e Alice Codato si arrendono alla Romania e sfiorano l’argento, perso per 78 centesimi contro la Repubblica Ceca.

Gli uomini, Matteo Lodo e Giovanni Codato chiudono a 3 secondi dalla Romania nella gara vinta dalla Lituania. A consegnare le medaglie è stato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia.

Canottaggio

Varese, Europei canottaggio: ieri 5 medaglie per l’Italia, il programma e gli orari di oggi

Le sfide conclusive e gli equipaggi a caccia del podio

Intanto oggi si chiude la rassegna continentale senior e paracanottaggio. La nazionale proverà ad incrementare il bottino.

Il programma vede andare in scena 11 finali A, 5 finali B e le batterie del doppio misto. L’Italia schiera in acqua 8 imbarcazioni.

Il doppio misto comincia dalle eliminatorie, mentre il singolo femminile affronta la finale B. Le maggiori speranze di medaglia sono però affidate alle restanti 6 barche, impegnate nelle finali A.

I fari sono puntati sulle 2 regate dell’otto. Gli azzurri non partono coi favori del pronostico, ma in casa a Varese tutto sembra possibile in questi giorni.

Gli appassionati possono seguire l’evento in televisione e online. L’evento sarà trasmesso da Rai 2 HD con la diretta delle finali A alle 11:00. Successivamente, dalle 12:55, la copertura passa su Rai Sport HD. In alternativa anche la piattaforma Rai Play offre lo streaming continuo dell’intero evento a partire dalle 11:00.

Ecco la tabella riepilogativa con gli orari, il tipo di gara o finale e gli atleti della squadra italiana impegnati:

Programma Gare – Domenica 2 agosto

Orario Gara / Finale Squadra Italiana (se impegnata)
08.30 Doppio misto (Batteria) Niels Torre, Anna Sarah Sophie Souwer
08.35 Doppio misto (Batteria)
09.45 Finale B singolo femminile Anna Sarah Sophie Souwer
09.50 Finale B singolo maschile
09.55 Finale B singolo PR1 maschile
10.05 Finale B singolo pesi leggeri maschile
10.50 Finale B doppio misto
11.05 Finale A singolo PR1 maschile Giacomo Perini
11.19 Finale A singolo PR1 femminile
11.37 Finale A singolo pesi leggeri femminile
11.52 Finale A singolo pesi leggeri maschile Luca Borgonovo
12.07 Finale A otto maschile Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino (timoniere: Alessandra Faella)
12.20 Finale A singolo femminile
12.38 Finale A otto femminile Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato (timoniere: Emanuele Capponi)
12.52 Finale A singolo maschile
13.10 Finale A doppio misto PR3 Marta Pozzi, Luca Conti
13.25 Finale A doppio misto
13.40 Finale A otto misto Gaia Chiavini, Sara Borghi, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Davide Comini, Gennaro Alberto Di Maur, Davide Verita’, Alessandro Gardino, Alessandra Faella
Marco Selva

Varese, Europei canottaggio: ieri 5 medaglie per l’Italia, il programma e gli orari di oggi

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Change privacy settings
×