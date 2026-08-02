Varese, Europei canottaggio: ieri 5 medaglie per l’Italia, il programma e gli orari di oggi

L’Italia brilla subito agli Europei di canottaggio 2026. A Varese la spedizione azzurra vince 5 medaglie nella giornata inaugurale e punta a chiudere in bellezza.
La prima giornata: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi
La squadra azzurra sale sul podio 5 volte. I successi arrivano dalle specialità non olimpiche, dove le giovani coppie conquistano 2 ori.
Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo trionfano nel doppio pesi leggeri maschile, imitati da Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile.
Dal paralimpico arriva poi 1 argento nel 4 con mix PR3. Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti, Stanislau Litvinchuk e la timoniera Chiara Reto si piazzano dietro alla Gran Bretagna, relegando la Francia al 3° posto.
Nelle finali del due senza, l’Italia incassa 2 bronzi in gare disputate a 15 minuti di distanza. Laura Meriano e Alice Codato si arrendono alla Romania e sfiorano l’argento, perso per 78 centesimi contro la Repubblica Ceca.
Gli uomini, Matteo Lodo e Giovanni Codato chiudono a 3 secondi dalla Romania nella gara vinta dalla Lituania. A consegnare le medaglie è stato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia.
Le sfide conclusive e gli equipaggi a caccia del podio
Intanto oggi si chiude la rassegna continentale senior e paracanottaggio. La nazionale proverà ad incrementare il bottino.
Il programma vede andare in scena 11 finali A, 5 finali B e le batterie del doppio misto. L’Italia schiera in acqua 8 imbarcazioni.
Il doppio misto comincia dalle eliminatorie, mentre il singolo femminile affronta la finale B. Le maggiori speranze di medaglia sono però affidate alle restanti 6 barche, impegnate nelle finali A.
I fari sono puntati sulle 2 regate dell’otto. Gli azzurri non partono coi favori del pronostico, ma in casa a Varese tutto sembra possibile in questi giorni.
Gli appassionati possono seguire l’evento in televisione e online. L’evento sarà trasmesso da Rai 2 HD con la diretta delle finali A alle 11:00. Successivamente, dalle 12:55, la copertura passa su Rai Sport HD. In alternativa anche la piattaforma Rai Play offre lo streaming continuo dell’intero evento a partire dalle 11:00.
Ecco la tabella riepilogativa con gli orari, il tipo di gara o finale e gli atleti della squadra italiana impegnati:
Programma Gare – Domenica 2 agosto
|Orario
|Gara / Finale
|Squadra Italiana (se impegnata)
|08.30
|Doppio misto (Batteria)
|Niels Torre, Anna Sarah Sophie Souwer
|08.35
|Doppio misto (Batteria)
|–
|09.45
|Finale B singolo femminile
|Anna Sarah Sophie Souwer
|09.50
|Finale B singolo maschile
|–
|09.55
|Finale B singolo PR1 maschile
|–
|10.05
|Finale B singolo pesi leggeri maschile
|–
|10.50
|Finale B doppio misto
|–
|11.05
|Finale A singolo PR1 maschile
|Giacomo Perini
|11.19
|Finale A singolo PR1 femminile
|–
|11.37
|Finale A singolo pesi leggeri femminile
|–
|11.52
|Finale A singolo pesi leggeri maschile
|Luca Borgonovo
|12.07
|Finale A otto maschile
|Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino (timoniere: Alessandra Faella)
|12.20
|Finale A singolo femminile
|–
|12.38
|Finale A otto femminile
|Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato (timoniere: Emanuele Capponi)
|12.52
|Finale A singolo maschile
|–
|13.10
|Finale A doppio misto PR3
|Marta Pozzi, Luca Conti
|13.25
|Finale A doppio misto
|–
|13.40
|Finale A otto misto
|Gaia Chiavini, Sara Borghi, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Davide Comini, Gennaro Alberto Di Maur, Davide Verita’, Alessandro Gardino, Alessandra Faella