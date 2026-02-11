Tennis, Cobolli fuori al primo turno a Dallas: è crisi?

Si ferma ancor prima di cominciare l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, incassa una pesante sconfitta.

ATP 500 Dallas, Cobolli ancora ko al primo turno

Flavio Cobolli eliminato all’esordio dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un netto 6-2 6-2 in appena 54 minuti di gioco. Agli ottavi il britannico affronterà il vincente tra l’australiano James Duckworth e la wild card statunitense Eliot Spizzirri.

Non è un momento semplice per Flavio Cobolli, volato negli USA per raccogliere punti utili per il Ranking ma che torna subito a casa con un bottino magrissimo. Ma cosa è successo in campo?

La partita prende una piega chiara già nel primo set. Dopo un avvio in equilibrio, sull’1-0 e 30-30 per Cobolli, Pinnington Jones infila dodici punti consecutivi, strappa il servizio a zero nel terzo game e scappa sul 3-1. Il britannico continua a spingere e si porta sullo 0-30 anche nel quinto gioco. Cobolli prova a reagire, mette insieme quattro punti consecutivi e resta in scia sul 2-3, ma è solo un’illusione: il britannico domina e chiude 6-2 in appena 26 minuti.

Il copione è simile anche nel secondo set. Cobolli annulla una palla break nel terzo game sul 30-40 e trascina il gioco ai vantaggi, ma finisce comunque per cedere il servizio. Anche in questo caso l’azzurro resta aggrappato al punteggio, prima di subire l’allungo decisivo dell’avversario.

Cobolli in balia a Dallas

Oltre alla sconfitta, a far scattare il campanello di allarme è soprattutto la prova di Cobolli. Anche le statistiche hanno fotografato un dominio netto.

Il britannico ha vinto 53 punti contro i 27 di Cobolli, realizzando 18 vincenti contro i 9 dell’italiano e limitando gli errori gratuiti (12 contro 19). Impressionanti anche i numeri al servizio: 89% di punti con la prima e 70% con la seconda, a fronte del 59% e 40% dell’azzurro.

Insomma una partita a senso unico. Un avversario in stato di grazia oppure un Cobolli in calo? E’ questo il ora il dilemma da risolvere.

