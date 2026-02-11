Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Olimpiadi, 11 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Antonio Lauro
-
Giovanni Franzoni
Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il quinto giorno si annuncia tra i più intensi e ricchi per i colori azzurri. Oggi mercoledì 11 febbraio saranno assegnate ben otto medaglie con l’Italia impegnata in diverse discipline con molteplici carte concrete da giocarsi.

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le gare di oggi

Il programma di oggi sarà ricco e variegato, tra discipline tecniche, prove di resistenza e gare ad alto tasso spettacolare. Questi gli orari e gli azzurri in gara.

SuperG maschile: esperienza e talento

Grande attesa per il superG maschile di sci alpino (ore 11.30), specialità che richiede coraggio, lettura della pista e precisione millimetrica. L’Italia si presenta con un quartetto di spessore: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Sulle piste di casa, storicamente favorevoli agli azzurri, l’obiettivo è chiaro: lottare per il podio.

Biathlon: nervi saldi nella 15 km

Alle 14.15 spazio alla 15 km individuale femminile di biathlon, una delle prove più dure del programma. Qui contano condizione fisica e lucidità al poligono: ogni errore pesa. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer guidano un quartetto completato da Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

Slittino: occasione concreta da medaglia

Lo slittino è una delle discipline dove l’Italia punta forte. Nei doppi femminili e maschili gli azzurri hanno tradizione e qualità: Oggi scenderanno in pista Voetter/Oberhofer tra le donne e Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier tra gli uomini.

Le altre finali: tecnica e spettacolo

La giornata propone anche la sfida di Combinata nordica (inseguimento 10 km), Moguls femminili nel freestyle, 1000 metri maschili di speed skating, Free dance nel pattinaggio di figura.

In serata, occhi puntati anche su curling e hockey ghiaccio, con doppia sfida Italia-Svezia.

Orario Disciplina Gara Italiani in gara
09.10 Combinata nordica Inseguimento ind. maschile, trial round Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
10.00 Combinata nordica Salto trampolino piccolo Costa, Kostner, Pittin
10.00 Skeleton Prova cronometrata femminile (5-6) Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
11.00 Sci freestyle Moguls femminile, qualificazioni 2 Manuela Passaretta*
11.30 Sci alpino SuperG maschile Casse, Franzoni, Innerhofer, Paris
12.30 Skeleton Prova cronometrata maschile (5-6) Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
13.45 Combinata nordica Inseguimento ind. maschile, 10 km Costa, Kostner, Pittin
14.15 Biathlon Individuale femminile Carrara, Auchentaller, Vittozzi, Wierer
17.00 Slittino Doppio femminile, prima manche Voetter/Oberhofer
17.51 Slittino Doppio maschile, prima manche Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier
18.30 Speed skating 1000 metri maschile Francesco Betti, Daniele Di Stefano
18.53 Slittino Doppio femminile, seconda manche Voetter/Oberhofer
19.05 Curling Torneo maschile (Italia-Svezia) Italia
19.30 Snowboard Halfpipe maschile, qual. 1ª manche Louis Philip Vito III
19.30 Pattinaggio di figura Free dance Charlene Guignard/Marco Fabbri
19.44 Slittino Doppio maschile, seconda manche Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier
20.27 Snowboard Halfpipe maschile, qual. 2ª manche Louis Philip Vito III
21.10 Hockey ghiaccio Torneo maschile (Italia-Svezia) Italia

