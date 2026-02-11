Motori su Sky e NOW: al via i test F1 in Bahrain, Rally di Svezia e 12 Ore di Bathurst

La stagione 2026 entra nel vivo con i test ufficiali di Formula 1 a Sakhir, il secondo round del WRC in Svezia e la 12 Ore di Bathurst con Valentino Rossi. Tutta la programmazione su Sky Sport e in streaming su NOW.

La nuova stagione dei motori accende i riflettori su Sky e in streaming su NOW con tre appuntamenti chiave: i test ufficiali di Formula 1 in Bahrain, il Rally di Svezia valido per il WRC e la 12 Ore di Bathurst, primo atto dell’Intercontinental GT Challenge 2026.

Formula 1, test ufficiali a Sakhir

Da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio le monoposto 2026 tornano in pista sul circuito di Sakhir per la tre giorni di test ufficiali che anticipa il debutto stagionale in Australia, previsto nel weekend del 6-8 marzo.

La diretta delle sessioni prende il via ogni giorno alle 12.55 su Sky Sport F1 (e dalle 16 anche su Sky Sport Uno), con streaming disponibile su NOW, SkySport.it e sul canale YouTube di Sky Sport F1.

La telecronaca è affidata ad Andrea Sillitti, Davide Camicioli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con collegamenti dal circuito garantiti da Mara Sangiorgio e Ivan Capelli. Ogni sera alle 20 spazio a “Paddock Live Test Bahrain” su Sky Sport F1 per l’analisi e il riassunto della giornata. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali.

Programmazione F1 – Test Bahrain

Mercoledì 11 febbraio

Ore 12.55: Prima giornata

Ore 20.00: Paddock Live Test Bahrain

Giovedì 12 febbraio

Ore 12.55: Seconda giornata

Ore 20.00: Paddock Live Test Bahrain

Venerdì 13 febbraio

Ore 12.55: Seconda giornata

Ore 20.00: Paddock Live Test Bahrain

WRC, Rally di Svezia

Nel weekend spazio alla seconda tappa del Mondiale Rally 2026 con il Rally di Svezia. Le TV Live Stage saranno trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Programmazione WRC – Rally di Svezia

Giovedì 12 febbraio

Ore 19.00: TV Live Stage 1 (Sky Sport Max)

Sabato 14 febbraio

Ore 11.00: TV Live Stage 2 (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena)

Ore 16.00: TV Live Stage 3 (Sky Sport F1)

Domenica 15 febbraio

Ore 12.00: TV Live Stage 4 (Sky Sport Arena)

12 Ore di Bathurst

Sabato 14 febbraio alle 19.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW appuntamento con la 12 Ore di Bathurst, gara inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge 2026 sul tracciato di Mount Panorama.

Tra i protagonisti attesi anche Valentino Rossi, al volante della BMW M4.

Programmazione 12 Ore Bathurst

Sabato 14 febbraio

Ore 19.30: 12 Ore di Bathurst (Sky Sport Max e NOW)