F1, oggi primo giorno di test di Bahrein: il programma e la nuova Audi

Sono cominciate questa mattina le prove sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Anche per le Tv è tempo di alzare ufficialmente il sipario sulla stagione 2026 di Formula 1 e sul nuovo regolamento tecnico.

Bahrain, via ai test: le novità e le polemiche

Dopo lo shakedown blindatissimo di Barcellona (che ha offerto pochissimi spunti e nessuna indicazione) le monoposto scendono finalmente in pista in un contesto più probante, ma soprattutto sotto gli occhi dei media.

Il programma prevede semaforo verde alle ore 08.00 italiane (10.00 locali) e conclusione alle 17.00, con un’ora di pausa tra le 12.00 e le 13.00. Per la Ferrari in mattinata in pista Hamilton.

Lo stesso format sarà replicato anche nelle giornate di domani e venerdì 13 febbraio, per completare il primo blocco di prove in Bahrain.

I team torneranno poi a girare dal 18 al 20 febbraio, a ridosso dell’esordio stagionale con il Gran Premio d’Australia all’Albert Park di Melbourne.

Quella di Sakhir sarà una sessione di fondamentale importanza. A differenza di quanto visto in Catalogna, saranno presenti tutte le scuderie (inclusa la Williams, assente a Montmeló) e le condizioni climatiche, decisamente più calde, consentiranno di raccogliere dati più veritieri. Inoltre, le vetture scenderanno in pista in configurazione più vicina a quella definitiva, offrendo un primo quadro tecnico attendibile dopo la rivoluzione regolamentare.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che il motore Mercedes possa rappresentare un punto di riferimento nella nuova era tecnica. Mercedes e McLaren per questo sembravano partire con basi solide, salvo limitazioni da parte della FIA che potrebbero essere annunciate nelle prossime ore. Ferrari e Red Bull sono attese alla risposta per inserirsi nella lotta al vertice, mentre resta da decifrare la Aston Martin che con l’arrivo di Adrian Newey come direttore tecnico ha alimentato aspettative.

Come detto, accanto agli aspetti tecnici non mancano le polemiche. La scelta di anticipare alcuni sviluppi rispetto al calendario, le interpretazioni regolamentari sulle nuove power unit e alcune soluzioni aerodinamiche al limite hanno già acceso il dibattito nel paddock. I test del Bahrain non serviranno soltanto a raccogliere dati, ma anche a misurare i primi equilibri politici.

Sorpresa per la Audi che si è presentata ai test con una macchina innovativa con bocche verticali. Questa la foto della nuova Audi.

Gli orari delle dirette

Ma come vedere questi test? Come detto le prime tre ore non saranno trasmesse, ma nel pomeriggio si accenderanno anche le telecamere dei Media.

Come detto oggi le monoposto saranno in pista fino alle ore 17.00 italiane. La giornata sarà seguita dai cronisti in tempo reale, ma la diretta è prevista solo dalle ore 13.00 su Sky Sport F1, con copertura in streaming su NOW, oltre alla live dedicata sul canale YouTube di Sky Sport F1.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it