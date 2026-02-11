Calciomercato Juventus: nuova idea dall’Atalanta, c’è il “sì” di Spalletti

La Juventus lavora già per il prossimo mercato estivo. Secondo le ultime notizie di calciomercato in arrivo da Torino, i bianconeri starebbero cercando un centrocampista capace di fare le due fasi.

Juventus, dopo Koopmeiners altro acquisto dall’Atalanta?

La Juve lavora per un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulla lista degli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe anche il nome di Ederson dell’Atalanta.

Il brasiliano, 26 anni, nelle ultime settimane sarebbe diventato uno dei primi obiettivi del ds Comolli. Il suo contratto con la Dea, in scadenza a giugno 2027 potrebbe infatti favorire l’affare.

Nel caso in cui non arrivare il rinnovo (ad oggi mai davvero vicino) l’Atalanta potrebbe essere costretta ad ascoltare offerte importanti già nella prossima finestra estiva.

Ma quanto serve per Ederson? Per cedere il centrocampista brasiliano, i Percassi non sembrano intenzionati a fare sconti. Il prezzo è sostanzialmente stabilito: 40 milioni di euro, una cifra simile a quella incassata per Lookman, passato all’Atletico Madrid per 35 milioni più bonus.

Proprio il club allenato da Simeone, sembrerebbe essere uno dei principali rivali della Juventus nella corsa ad Ederson, visto anche il filo diretto ormai consolidato con Bergamo.

Già a gennaio il centrocampista avrebbe voluto cambiare club, ma l’Atalanta vista anche la cessione di Ademola, ha bloccato ogni discorso in uscita, anche per non indebolire la squadra nel pieno della corsa europea e con la Champions ancora da giocare. In estate, però, lo scenario potrebbe essere diverso.

Ma non è tutto, perchè Luciano Spalletti, avrebbe già dato il suo gradimento per l’acquisto di Ederson. Il tecnico toscano, che lo aveva studiato con marcature mirate per le sfide contro l’Atalanta, avrebbe voluto allenare il brasiliano già a Napoli. Secondo Spalletti anche a Torno Ederson potrebbe integrarsi con Locatelli e Thuram.

Juve: Ederson alternativa a Tonali

Dunque attenzione al profilo di Ederson per l’estate. Anche perchè il grande sogno Sandro Tonali ad oggi sembrerebbe essere fuori portata per la Juve.

Ederson, invece, a Bergamo percepisce 2 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta sostenibile rispetto al contratto dell’ex Milan, che avrebbe costi elevatissimi sia in termini di cartellino che di stipendio, per non parlare della concorrenza dell’Arsenal.

