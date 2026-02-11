Juventus-Lazio non è finita, il rigore non c’entra: quel gol andava annullato

L’operato di Guida in Juventus-Lazio è stato nuovamente messo in discussione: un gol doveva essere annullato

Sono numerose le polemiche emerse al termine di Juventus-Lazio, andata in scena domenica scorsa all’Allianz Stadium e conclusasi con un pareggio che ha lasciato entrambe le squadre a quota un punto. I biancocelesti sono arrivati a Torino per affrontare la formazione di Luciano Spalletti e sono riusciti a sbloccare il match grazie alle reti di Pedro e Isaksen. La risposta bianconera, però, non si è fatta attendere: nella ripresa la Juventus ha ristabilito l’equilibrio con i gol di McKennie e Kalulu, arrivato nei minuti finali prima del triplice fischio.

Tuttavia, la gara è stata accompagnata da numerose polemiche, soprattutto legate alle decisioni arbitrali di Marco Guida, direttore di gara dell’incontro. In particolare, una delle decisioni che hanno fatto discutere è stata la scelta di non concedere un calcio di rigore alla Juventus per un contatto in area che ha visto protagonista Mario Gila, entrato in scivolata in netto ritardo su Cabal. In questa circostanza Guida non è stato richiamato nemmeno dal VAR e ha deciso di non assegnare il penalty ai padroni di casa, una decisione che ha inevitabilmente acceso il dibattito.

Ma non è l’unico episodio che ha fatto infuriare l’ambiente bianconero. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, ci sarebbe infatti un’altra azione chiave sulla quale il direttore di gara avrebbe potuto intervenire e annullare il gol.

Guida ancora nel mirino: quel gol in Juventus-Lazio andava annullato

A soffermarsi sull’episodio è stato Maurizio Pistocchi, intervenuto analizzando il contatto tra Maldini e Locatelli. Nell’azione incriminata, Maldini recupera il pallone ai danni del centrocampista bianconero: per Guida si tratta di un intervento regolare, senza fallo. Da quel recupero nasce poi l’assist per Pedro, che a ridosso dell’intervallo sblocca ufficialmente la partita all’Allianz Stadium.

“Se chi commenta avesse giocato a calcio saprebbe che se un giocatore in possesso palla – Locatelli- viene prima spinto ( foto 1) poi trattenuto ( foto 2 attenzione al particolare della mano sx) perde l’equilibrio e il controllo del pallone. E la chiamano ingenuità“, ha sottolineato il giornalista.

Secondo Pistocchi, però, la dinamica sarebbe diversa: non si tratterebbe né di un’ingenuità di Locatelli né di un semplice contrasto regolare. A suo giudizio, la prima spinta seguita dalla trattenuta di Maldini avrebbe fatto perdere l’equilibrio al centrocampista bianconero, condizionando il recupero del pallone e, di conseguenza, l’azione che ha portato al gol biancoceleste.

Nonostante le proteste, Guida ha scelto di non intervenire e la rete è stata giudicata regolare, lasciando aperto un acceso dibattito che continua a far discutere.